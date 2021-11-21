نجوم الفن ينعون سهير البابلي: «هتوحشينا يا سوسكا»

خيم الحزن على الوسط الفني، وعبر صفحات النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد وفاة الفنانة القديرة سهير البابلي، منذ قليل، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 86 عامًا.

صاحبة البصمات العظيمة في المسرح

وقال الفنان محمود البزاوي، بعد وفاة الفنانة الراحلة سهير البابلي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «سكينة وعفت عبد الكريم وبكيزة الدرمللي.. ألف رحمة ونور على الأستاذة سهير البابلي صاحبة البصمات العظيمة في المسرح، السينما والتليفزيون».

هتوحشينا يا سوسكا

وقام الفنان محمد هنيدي، بالدعاء للفنانة الراحلة سهير البابلي، بالرحمة والمغفرة، عن طريق نشره لصورة لها، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، وعلق عليها: «ربنا يرحم الفنانة الكبيرة سهير البابلي، ويصبر أهلها وأسرتها يارب.. هتوحشينا يا سوسكا».

ونشر الفنان مصطفى درويش صورة الفنانة الراحلة سهير البابلي، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، معلقاً عليها: «الله يرحمك يارب.. البقاء لله في وفاة أخت زوجة خالي الحاجة سهير البابلي.. الله يرحمك».

منير مكرم ينعي الراحلة سهير البابلي

وقام الفنان منير مكرم، بنعي الفنانة الراحلة سهير البابلي، عبر حسابه على موقع التواص الاجتماعي «فيسبوك»، قائلاً: «الدوام لله.. الفنانة سهير البابلي».

ولم ينس الفنان أحمد السقا، أن ينعي الفنانة الراحلة سهير البابلي، حيث قام بنشر صورتها عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، وعلق عليها: «وفاة الفنانة الكبيرة سهير البابلي رحمة الله عليها».

وفاة سهير البابلي

ويُذكر أن الفنانة الراحلة سهير البابلي، توفيت منذ قليل، إذ أعلن رضا طعيمة، عن وفاة الفنانة، داخل أحد المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر.