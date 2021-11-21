تفاصيل آخر عمل فني لم يخرج للنور للراحلة سهير البابلي

تصدر اسم الفنانة سهير البابلي، محركات البحث على «جوجل» ومواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلن زوج ابنتها رضا طعيمة، منذ قليل، خبر وفاتها، بعد صراع مع المرض، داخل أحد مستشفيات منطقة السادس من أكتوبر.

تدهور الحالة الصحية لـ سهير البابلي

كما كانت الفنانة الراحلة سهير البابلي، حديث مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصةً بعدما تدهورت حالتها الصحية، ودخولها إلى العناية المركزة.

مسلسل «قانون سوسكا»

وعلى الرغم من ابتعاد الفنانة الراحلة سهير البابلي، عن الساحة الفنية، بسبب تراجع حالتها الصحية، إلا أن لها عملاً دراميًا لم يُعرض بعد، بسبب عدم الانتهاء من تصويره حتى الآن، نتيجة لحدوث مشاكل إنتاجية منعته من العرض، والذي يحمل اسم «قانون سوسكا».

أحداث مسلسل «قانون سوسكا»

تدور أحداث مسلسل «قانون سوسكا»، حول الدكتورة المصرية التي تُدعى «رقية»، إذ تقوم بتجسيدها الفنانة الراحلة سهير البابلي، التي عاشت فترة كبيرة خارج مصر، في كندا، وبعدما وفاة زوجها تتخذ قرار العودة من جديد إلى مصر، ولكن سرعان ما تشعر بالملل، ولذلك تقرر تحويل منزلها إلى بيت تسكن فيه المغتربات، وتبدأ في التعرف على مشاكل الفتيات.

وتشعر «رقية»، بالصدمة نتيجة للتغيرات الاجتماعية والثقافية، التي حدثت للمجتمع، أثناء معيشتها في الخارج، لذلك تتخذ القرار في مساعدتهن وتحسين قيمهن، لكنها في المقابل تواجه العديد من العراقيل.

قريق عمل مسلسل «قانون سوسكا»

يتكون مسلسل «قانون سوسكا»، من العديد من الفنانين، فهو بطولة كلاً من: سهير البابلي، وعزت أبو عوف، وشيرين صرصار، ورشا نور الدين، وليندا فهمي، وإنجي أباظة، وإنعام سالوسة، ومنير مكرم، ويُعد هذا العمل الدرامي من تأليف ربيع فرج، وإخراج مازن الجبلي.