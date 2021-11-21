مستشفى فاقوس ينظم اليوم العلمي الأول لجراحة الوجه والفكين

أقامت مستشفى فاقوس النموذجي بمحافظة الشرقية اليوم العلمي الأول لجراحة الوجه والفكين، وذلك بقاعة الاجتماعات في المستشفى، تحت رعاية الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية.

محاضرات عن جراحة الوجه والفكين

وحضر المؤتمر، الأستاذ الدكتور حمدي مرزوق أستاذ جراحة الوجه والفكين بجامعة المنصورة، والدكتور خالد عامر مدير عام طب الأسنان بمديرية الصحة بالشرقية، وبإشراف مدير المستشفى، وتنظيم رئيس قسم الأسنان، وفريق العلاقات العامة بها.

بدأ اليوم العلمي بإلقاء عدة محاضرات عن جراحة الوجه والفكين، منها محاضرة عن التعقيدات في المضاعفات الفموية، بعنوان «avoidance of complication in dental practice»، وفي حضور أطباء الأسنان، وجراحة الوجه والفكين، وبعض التخصصات الطبية الأخرى بالمستشفى.

تكريم أطباء الأسنان الذين بلغوا السن القانونية للمعاش

كما كلف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة مدير عام طب الأسنان بتكريم أطباء الأسنان الذين بلغوا السن القانونية للمعاش، وعدد من هيئة التمريض بقسم الأسنان، مقدماً الشكر للمدربين والمتدربين، وجميع القائمين على هذا العمل، نظراً للجهود المبذولة لصالح المرضى بالمحافظة.

تعزيز الكفاءة الفنية للفرق الطبية

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن هذا يأتي في إطار خطة وزارة الصحة والسكان، ومديرية الشئون الصحية بالشرقية، لإعداد كوادر طبية متميزة، مؤكداً أهمية المؤتمرات واللقاءات العلمية، وتبادل الخبرات، في تعزيز الكفاءة الفنية للفرق الطبية، وأهمية التدريب والتعليم المستمر، في رفع كفاءة أداء الأطباء، بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.