مبادرة مدحت العدل لحل أزمة مؤدي المهرجانات: «ضد المنع.. ضد الإسفاف»

كشف الكاتب والسيناريست الدكتور مدحت العدل، تفاصيل مبادرته لحل أزمة مؤديي المهرجانات مع نقابة المهن الموسيقية، وذلك عقب قرار النقابة بوقف 19 مؤدي مهرجانات، لافتا إلى أن مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين أجمع على رفض المنع والمصادرة ولكن الجمعية ضد الإسفاف أيضا، «نحن ضد المنع ولكننا ضد الابتذال ونحن نتحدث عن الفن عموما وليس عن الموقوفين من نقابة المهن الموسيقية»، فلا يمكن أن تُطرح أغنية دون المرور على الرقابة.

يمكن منع الموسيقي ولكن يمكن منع الكلام المبتذل

وأضاف «العدل»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، على قاة «صدى البلد»، أنه لا يمكن منع الموسيقي ولكن يمكن منع الكلام المبتذل وليس للجمعية شأن بقرار نقابة الموسيقية لأن الأمر خاضع لقوانين النقابة، كما أنها لا يمكن أن تدافع عن الابتذال والألفاظ، وإنما لابد أن يتم ردع المتجاوزين، مشددًا على ضرورة تخلي الرقابة عن هذا الأمر، «أنا ذهبت إلى الرقابة مئات المرات وتناقشت معها، لا يمكن أن نطرح أغنية دون موافقة الرقابة».

وأوضح الكاتب والسيناريست، أن مطربي المهرجانات يطرحون أغنيات على «يوتيوب» دون رقابة ويجب أن نتقدم بشكاوى للموقع لإيقاف الأغاني التي تحتوي على كلمات بذيئة، لافتا إلى أن هاني شاكر منع هؤلاء من الغناء في التجمعات وهو ما تمكن من فعله، لكن نقيب المهن الموسيقية ليس له سيطرة على محتوى «يوتيوب» إلا بعد التقدم بشكاوى، «دورنا كمؤلفين والإذاعة والتلفزيون أن نخرج للجمهور مطربين جدد يقدمون فن جيد».

كلما انتشر الفن الجيد سوف يطرد المبتذل

وتابع: «كلما انتشر الفن الجيد سوف يطرد المبتذل ويجب أن نساعد المواهب الجديدة؛ أخبرنا مطربي المهرجانات الجدد الانضمام للجمعية ومراجعة الأغاني بشكل قانوني ويمكن أن ينجحوا دون ابتذال»، موضحًا أنه قد يجلس مع مطربي المهرجانات ولكن بالتوافق مع الفنان هاني شاكر؛ هو يحاول أن يحمي الذوق العام من وجهة نظره وقام بإيقافهم بشكل نقابي وأعتقد لو حسن هؤلاء المطربين أوضاعهم يمكن أن نهذب الجيد منهم بطريقتهم وأعتقد أنه سيكون الحل الأمثل».

المنع للأغاني التي تحتوي على إسفاف

وواصل: «سوف أتواصل بالتأكيد مع الفنان هاني شاكر ونحن نتواصل باستمرار؛ هذا النوع من الأغاني منتشر وهو اتجاه موسيقي ولكن منع الأغاني غير ممكن ولكن المنع للأغاني التي تحتوي على إسفاف».