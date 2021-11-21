مدحت العدل عن وقف 19 مؤدي مهرجانات: «بسمع الأغاني دي أنا وولادي عادي»

علق الدكتور مدحت العدل، الكاتب والسيناريست، على قرار وقف نقابة المهن الموسيقية، 19 من مطربي المهرجانات عن العمل وسحب تصاريحهم السنوية للغناء، وكان من بينهم حمو بيكا وحسن شاكوش ومجدي شطة وكزبرة وحنجرة وغيرهم.

وقال «العدل»: «أنا شخصيًا بسمع الأغاني دي، وبشوف ولادي بيسمعوها، ويخضع الأمر بيننا لنقاش دائمًا عشان نشوف إيه الوحش وإيه الحلو فيهم»، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على فضائية «أون».

هاني شاكر لا يمنع الأغاني لكن ينتقي الفن المناسب

وأضاف أنه لا يُناقش قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بإيقاف مطربي المهرجانات، كونه نقيب لديه من الاختصاص والمحددات لاتخاذ قراراه المناسب، معلقًا: «مش بناقش قراراه والمنع الذي يمارسه داخل نقابته وداخل إختصاصاته، لكن الفنان هاني شاكر في لقائه معي قال إنه لا يمنع الأغاني ولا الفن لكن ينتقي المناسب وأنا متفق معه في الرأي، متفق معاه في ده ، منمنعش ولكن ننقي وفيه الرقابة على المصنفات الفنية وده دورها».

المنع والانتقاء لن يكون لنوع معين من المزيكا

وتابع مدحت العدل: «المنع والانتقاء لن يكون لنوع معين من المزيكا لكن فقط كلمات، مش هنعرف نمنع نوع مزيكا لكن ممكن نمنع الكلمة المسفة والهابطة التي لاتتفق مع الذوق العام وهذا دور الرقابة على المصنفات الفنية، ممكن النقيب يوقف مغني عشان اتخانق مع آخر ده ضمن اختصاصات النقابة بشكل بحت، لكن انتقاء الكلمات مهم وتنقيحها من المسف والهابط وده مش دوري كجمعية مؤلفين ولا دور النقابة نفسها فيه رقابة مصنفات مش عاوزين يبقى عندنا تعدد جهات رقابية».