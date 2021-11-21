حورية فرغلي تنشر البرومو الرسمي لمسلسل «أيام» (فيديو)

نشرت الفنانة حورية فرغلي عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، البرومو الرسمي لمسلسل «أيام»، المقرر عرضه نهاية الشهر الحالي مجانا على إحدى المنصات.

وعلقت حورية قائلة «البرومو الرسمي لمسلسل (أيام) بطولة حورية فرغلي، سيعرض يوم 23 نوفمبر على (شاهد)».

مسلسل «أيام»

ويشهد مسلسل «أيام» عودة الفنانة حورية فرغلي للساحة الفنية بعد غياب سنوات بسبب أزمة أنفها.

والمسلسل ينتمي لمسلسلات الـ45 حلقة، من تأليف سماح الحريري، التي تعاونت معها حورية فرغلي في آخر أعمالها التلفزيونية «ساحرة الجنوب».

ويشارك في بطولة المسلسل الجديد، إلى جانب حورية فرغلي، الفنانة شيري عادل، وهو من إخراج محمد أسامة، وإنتاج صادق الصباح.

يذكر أن حورية فرغلي انتهت مؤخرا من تصوير فيلم «براءة ريا وسكينة»، مع الفنانة وفاء عامر، حيث أعلنت وفاء عبر حسابها الشخصي بموقع «إنستجرام»، استئناف تصوير فيلم «براءة ريا وسكينة»، الذي توقف فترة بسبب خضوع حورية للعملية الجراحية.

وتدور أحداث الفيلم حول قصة ريا وسكينة الحقيقية، وتجسد وفاء عامر دور «ريا»، أما حورية فرغلي فتجسد دور «سكينة»، ويحاولان طوال الفيلم إثبات براءتهما من حوادث القتل التي ارتكبتاها.