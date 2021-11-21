ماذا تفعل لو فاتتك الجرعة الثانية من لقاح كورونا؟.. «أمجد الحداد» يجيب

يتساءل كثير من المواطنين ماذا يفعلون في حالة تأخرهم عن الموعد المحدد للحصول على الجرعة الثانية من اللقاح الخاص بفيروس كورونا خلال فترة السماح المقررة بـ7 أيام من تاريخ وموعد الجرعة الثانية، يجيب «الوطن» عن تلك التساؤلات على لسان الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح.

وقال «الحداد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه في حالة عدم ذهاب الشخص لتلقي الجرعة الثانية من اللقاح في الموعد المحدد هناك فترة سماح تمتد لمدة أسبوع بعد الموعد، وأنه بعد انتهاء فترة السماح يجب على الشخص الاتصال برقم (105)، وهو الخط الساخن لوزارة الصحة للحصول على اللقاح، لتلقي الشكاوى من المواطنين، لكي يحدد له موعد آخر ليتلقى الجرعة الثانية من اللقاح.

موعد انتهاء فاعلية الجرعة الأولى

وأوضح الحداد، أن التأخر في أخذ الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، لا يلغي مفعول الجرعة الأولى، حيث إن فاعلية الجرعة الأولى ليس لها مدة محددة، ولكن من الأفضل عدم التأخر عن الموعد المحدد لأخذ الجرعة الثانية لضمان الاستفادة القصوى من اللقاح.

وأكد على ضرورة الحصول على الجرعة الثانية بسبب أنها تحقق المناعة الكاملة التي يوفرها اللقاح، وأن فاعلية جرعة واحدة من اللقاح تراوحت بين 60% إلى 80% ضد الفيروس لكن فاعلية الجرعتين تبلغ 90% مع معدل أعلى من الفعالية ضد المضاعفات الخطيرة.

هل يجوز الخلط بين اللقاحات؟

وأشار استشاري الحساسية والمناعة، إلى أن الخلط بين لقاحات كورونا لا يمثل ضررا على صحة الإنسان، ويقصد بالخلط بين اللقاحات هو حصول الشخص على جرعة ثانية مختلفة عن التي تلقاها في الجرعة الأولى، بل إن الخلط يسمح للجهاز المناعي بزيادة الأجسام المضادة لمقاومة كورونا، كما أنه يساعد على تنشيط ما يعرف باسم جهاز المناعة «التكيفي»، الذي له الدور الأساسي في التمتع بالمناعة بالمستقبل ضد الفيروس التاجي.