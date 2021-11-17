«الصحة»: مصر الدولة الوحيدة التي بها لقاحات كورونا المعتمدة جميعها

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن هناك استراتيجية لدى وزارة الصحة تعتمد على التوسع في توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، موضحًا أن هناك مراكز تطعيم في أماكن التجمعات مثل محطات المترو والقطار والمولات والمصالح الحكومية التي تشهد إقبالا شديدا، كما أن هناك سلسلة إمداد مستقرة في لقاحات كورونا.

بدء التجارب السريرية للقاح المصري على متطوعين

وأضاف «عبدالغفار»، في تصريحات تليفزيونية، أن مصر الدولة الوحيدة عالميا التي يوجد بها كل أنواع اللقاح المعتمدة، إضافة إلى مصنع إنتاج في فاكسيرا، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه تم بدء التجارب السريرية للقاح المصري على متطوعين، وهذا اللقاح سيكون بعقول وإمكانيات وتكنولوجيا مصرية، موضحًا أن وزارة الصحة المسؤول الأساسي عن تقديم الرعاية الصحية، وسيتم تشكيل مجلس إقليمي للصحة بكل محافظة، كما أن الدولة نجحت في تطعيم معظم العاملين بالجهاز الإداري للدولة والجامعات.

نسب التطعيم بمعظم الجامعات تجاوزت 95%

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أن نسب التطعيم بمعظم الجامعات تجاوزت 95%، كما أن بعض الدول الأوروبية لجأت لاتخاذ إجراءات أكثر شدة مع المتراخين في الحصول على لقاح كورونا.