61 مرشحا لرئاسة ليبيا قبل ساعات من إغلاق باب الترشح

بلغ عدد المرشحين الذين تقدموا رسميا بطلبات وملفات ترشحهم للانتخابات الرئاسية الليبية منذ فتح باب الترشح حتى مساء اليوم الأحد 61 مرشحا، وفقا لوكالة الأنباء الليبية وذلك قبل إغلاق باب الترشح غدا الإثنين.

وجرى فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية الليبية 8 نوفمبر الجاري على أن يتم الإغلاق غدا الإثنين 22 نوفمبر، ومن المقرر إجراء الانتخابات يوم 24 ديسمبر المقبل.

61 مرشحا لرئاسة ليبيا

ووفقا لشبكة «العربية» يعد رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة أبرز المرشحين للرئاسة الليبية من تقدموا بأوراقهم للترشح اليوم الأحد.

ووصف عبد الحميد الدبيبة لحظة ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية بأنها تاريخية وفارقة في عمر ليبيا، قائلاً: «أستشعر حجم المسؤولية الكبرى لاستمرار البناء، وأقدم ملف ترشحي في الانتخابات الرئاسية القادمة».

رئيس الحكومة الليبية أبرز المتقدمين للترشح اليوم

ودعا الدبيبة الشعب الليبي ألا يفقد الأمل في ظل الظروف الملتبسة والصعبة التي صاحبت مشوار الانتخابات، مؤكداً أن ليبيا لن تكون إلا موحدة آمنة ذات سيادة.

ومن بين أبرز المرشحين اليوم عضو المؤتمر الوطني السابق الشريف الوفي، وسفير ليبيا السابق بالاتحاد الأوروبي حافظ قدور، ووزير الداخلية الأسبق عاشور شوايل.

فيما أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، التزام المجلس أمام الشعب الليبي والعالم، بإجراء الاستحقاق الانتخابي بشكل متزامن في موعده والمقرر 24 ديسمبر المقبل

المجلس الرئاسي الليبي يؤكد إجراء الانتخابات في موعدها

جاء ذلك خلال استقبال المنفي، اليوم الأحد، سفير مالطا لدى ليبيا، تشارلز صليبا، حيث تمت مناقشة آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، ومنطقة حوض المتوسط، والترتيبات المتخذة لإجراء الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، بعد إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فتح باب الترشح، وفقا لوكالة الأنباء الليبية.

يشار إلى أن أبرز المرشحين لرئاسة ليبيا سيف الإسلام القذافي، واللواء خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي.

وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا أعلنت في وقت سابق أن قبول ملفات وطلبات المرشحين للرئاسة هو قبول مبدئي وليس نهائيًا.