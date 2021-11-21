الأرصاد: سيول على سيناء غدا.. وبدء ارتفاع درجات الحرارة تدريجيا

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن يوم أمس شهد حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية على العديد من المناطق، وشهدت العديد من مدن القناة وسيناء أمطارا على مدار اليوم، وكانت الإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ وبورسعيد الأكثر تأثرًا، كما استمرت الأمطار المتقطعة أثناء فترات الليل على القاهرة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساحة حرة»، مع الإعلامي إبراهيم عثمان، الذي يُعرض على قناة «الحدث اليوم».

انتهاء حالة عدم استقرار الطقس يبدأ من غد الاثنين

وأكدت «شاكر»، تراجع كمية سقوط الأمطار اليوم وندرتها في بعض المناطق مصحوبة بالبرق والرعد، مضيفة: «انتهاء حالة عدم استقرار الطقس يبدأ من غدٍ الاثنين، وقد تتشكل بعض السيول الخفيفة على محافظات سيناء غدا»، كما توقعت استمرار الشعور ببرودة الطقس، لكن من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا بمعدل درجة أو اثنتين، كما أكدت تحسن الأحوال الجوية على معظم الأنحاء مع سقوط أمطار متوسطة إلى خفيفة على السواحل الشمالية.

انعدام فرص سقوط الأمطار تمامًا على المناطق الداخلية

وأوضحت مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، انعدام فرص سقوط الأمطار تمامًا على المناطق الداخلية، ويوجد نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة التي تسببت في انخفاض الرؤية الأفقية قبل أن تتحسن ولا يوجد أي مشاكل، مناشدة المواطنين ضرورة ارتداء الملابس الشتوية أثناء نزولهم إلى المدارس والقيادة بهدوء وحذر والابتعاد عن أعمدة الإنارة والكهرباء.