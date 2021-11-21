الأرصاد الجوية تكشف خريطة الأمطار بالمحافظات خلال الساعات المقبلة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا تفصيليلا عن درجات الحرارة وأماكن سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى خفة حدة حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية اليوم، لكن يستمر سقوط أمطار متوسطة على بعض المناطق في أنحاء محافظات مصر.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحرى على مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والعريش، قد تكون مصحوبة بحبات البرد، ونشاط للرياح على فترات متقطعة.

أماكن سقوط الأمطار في المحافظات

وتكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة، رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحرى ومنطقة خليج السويس وسيناء على الدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية ورأس غارب والزعفرانة ونخل وكاترين، على فترات متقطعة، كما تسقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة خلال 72 ساعة مقبلة، وفق بيان هيئة الأرصاد على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 22 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 17.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 11.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 23 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 11.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 24 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 19.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 12.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.