عاجل.. السجن 3 سنوات لـ3 متهمين في واقعة لقاحات كورونا بالمنيا

قضت محكمة جنح بني مزار شمال محافظة المنيا، بالسجن 3 سنوات على كل من «م، ع، ث»، صيدلي بالإدارة الصحية في المنيا، و«ر، م، ب»، أمين مخزن الأدوية، بمديرية صحة المنيا، و«إ، ح، ح»، سائق بإدارة الحركة والنقل بوزارة الصحة، بتهمة الاختلاس والإضرار العمدي بالمال العام، وتورطهم في واقعة العثور على كميات من لقاحات كورونا ملقاة على جانب ترعة قرية أبشاق بمركز بني مزار، شمال المنيا، أوائل أكتوبر الماضي.

33 كرتونة داخلها 13 ألفا و214 عبوة

وكان فريق من النيابة الإدارية عاين موقع وجود اللقاحات، وتم استدعاء 3 مسؤولين للتحقيق، وكشفت المعاينة العثور على 33 كرتونة من لقاح «سينوفارم» المخصص للوقاية من فيروس كورونا بداخلها 13 ألفا و214 عبوة مخصصة لـ 26 ألفًا 428 جرعة للمواطنين.

كما عثرت معاينة النيابة الإدارية التي ضمت في عضويتها المستشارين محمود خليفة ومحمد يحيى العطار ونبيل سمير المراقب الصحي بالإدارة الصحية ببني مزار، على عبوات ورقية فارغة، وأمرت النيابة الإدارية باستدعاء 3 مسؤولين للتحقيق معهم بشأن الواقعة.

وكانت أجهزة الأمن في المنيا، قد تلقت بلاغًا من أهالي قرية إبشاق ببني مزار، بالعثور على كميات من لقاح فيروس كورونا المُستجد بجوار الترعة المارة بالقرية، وانتقل فريق من الأجهزة الأمنية، والإدارة الصحية، والوحدة المحلية إلى موقع البلاغ، وجرى العثور على كمية من لقاح «سينو فارم» المخصص للوقاية من وباء كورونا وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، تحت تصرف النيابة العامة.