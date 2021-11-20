المنيا ترفع حالة الطوارئ لمواجهة موجة الطقس السيئ بعد سقوط أمطار خفيفة

شهدت محافظة المنيا مساء اليوم السبت، سقوط أمطار خفيفة استمرت لبضع دقائق بمناطق متفرقة، مما دفع الأجهزة التنفيذية لإعلان حالة الطوارئ، خاصة في 8 مناطق تضم 34 مخر سيل، بشرق النيل.

سيارات كسح لإزالة تجمعات المياه بالمنحدرات وأسفل الكباري

ودفعت شركة مياه الشرب بسيارات الكسح في المناطق التي شهدت سقوط أمطار خفيفة في أسفل الكباري والمنحدرات لإزالة تجمعات المياه.

وكلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز، برفع درجة الاستعداد لمواجهة أية أزمات طقسية وسيول خلال فصل الشتاء، بالإضافة لقيام الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمتابعة المستمرة واللحظية لمخرات السيول الطبيعية والصناعية.

تطهير مخرات السيول بقرى شرق النيل تحسبا لأمطار غزيرة

أكد «القاضي» تطهير مخرات السيول وإزالة أية عوائق موجودة بها لضمان سريان المياه من بدايتها وبمسارها حتى مكان الصرف النهائي، مع إيجاد البديل للغير صالحة وتقوية الجسور الضعيفة، وذلك ضمن خطة المحافظة لاتخاذ التدابير اللازمة والاستعداد لمواجهة أي ظروف طارئة تؤدي لحدوث كوارث طبيعية.

وشهد الطريق الصحراوي الغربي والزراعي مصر أسوان وقوع 4 حوادث سير بسبب الأحوال الجوية السيئة مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 10 آخرين، وجري نقل جميع المصابين إلي المستشفيات العامة لتلقي العلاج، وأزال رجال المرور آثار الحوادث لتسير الحركة المرورية.

وأعلنت الوحدات المحلية حالة الطوارئ للتعامل مع موجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد، مع احتمالية سقوط أمطار غزيره قد تصل لحد السيول، وتم تجهيز المعدات وسيارات الكسح بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وتطهير مخرات السيول الصناعية والطبيعية للتعامل مع أي طوارئ.