طقس المنيا.. نهار مشمس وأمطار محتملة والمحليات تعلن الطوارئ

يسود المنيا طقس معتدل مائل للبرودة، مشمس نهارا، مع احتمالية سقوط أمطار غزيرة ليلا؛ مما دفع الوحدات المحلية للتأهب ورفع درجة الاستعداد وإعلان الطوارئ؛ تحسبا لتقلبات الجو.

وشهدت المنيا ليلة أمس السبت سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة استمرت لبضع دقائق، وكونت تجمعات مياه بسيطة في بعض المنحدرات وأسفل الكباري وتمكنت سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي من إزالتها، مع الاستعداد لمواجهة سقوط أمطار غزيرة كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية.

انتظام الدراسة بجامعة المنيا والمدارس لاستقرار حالة الطقس

وانتظمت الدراسة في جميع مدارس المحافظة وجامعة المنيا؛ نظرا لاستقرار حالة الطقس، في الوقت الذي تم تأجيلها في عدد من المحافظات الساحلية والقاهرة والجيزة لسوء الأحوال الجوية.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي تجهيز المعدات من سيارات كسح وشفط ولوادر للتعامل مع التغيرات الطقسية المفاجئة، للحيلولة دون ظهور تجمعات مياه كبيرة بالمنحدرات والمناطق المنخفضة.

ونشرت إدارة المرور فرقًا؛ لمتابعة حركة السير بالطريق الزراعي مصر أسوان الذي يمر على جميع مراكز المحافظة، عدا العدوة في أقصى شمال غربي المحافظة، وكذا الطريقين الصحراوي الشرقي والغربي للتعامل مع أي تقلبات الجو، وغلق هذه الطرق إذا اقتضت الضرورة ذلك.

تطهير مخرات السيول الطبيعية والصناعية تحسبا لأمطار غزيرة

فيما أعلنت مديرية الري والموارد المائية، تطهير جميع مخرات السيول الطبيعية والصناعية في قرى شرق النيل؛ لضمان سريان وتدفق مياه الأمطار حال سقوطها بغزارة، مع إزالة جميع العوائق وتقوية الجسور لعدم حدوث أزمة وتوقف الحياة.

ووجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا رؤساء المراكز والمدن بالوحدات المحلية التسع، برفع حالة الطوارئ وتجهيز جميع المعدات وتوفير مولدات كهربائية بالمخابز البلدية؛ لضمان استمرار إنتاج الخبز حال انقطاع التيار الكهربائي عقب سقوط الأمطار، وتفعيل غرفة العمليات بالمديريات الخدمية وربطها بالغرفة المركزية بديوان عام المحافظة.

وأجرت محافظة المنيا، في أكتوبر الماضي، عرض اصطفاف بقصد اختبار قدرة المحليات في مواجهة أي أزمات أو كوارث طبيعية قد تتعرض لها المحافظة، خلال فصل الشتاء وجرى إجراء محاكاة لانتشال سيارة جرفتها السيول، وكذا تجهيز أماكن الإغاثة والإيواء والسلع الغذائية الأساسية، وتفعيل غرف العمليات لاستقبال البلاغات وسرعة التعامل معها.