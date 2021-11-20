أخبار المنيا.. حوادث وطقس غير مستقر وإنارة الطريق الصحراوي القديم

لقي شخص مصرعه وأصيب 10 في حوادث متفرقة، وطقس غير مستقر يسود الأنحاء مع احتمالية سقوط أمطار غزيرة، والوحدة المحلية تعلن البدء في إنارة الطريق الصحراوي الشرقي القديم بمركز مطاي، والصحة تطلق قافلة طبية مجانية بقرية الخياري بأبو قرقاص، وضبط عسل مجهول المصدر في حملات تموينية ورقابية، والمحافظ يحضر مبادرة سقيا الماء التي أطلقتها جمعية الأورمان، هذه كانت أبرز الأخبار التي شهدتها المنيا علي مدار الـ24 ساعة الماضية.

مصرع وإصابة 11 في 4 حوادث متفرقة بطرق المحافظة

شهد الطريق الصحراوي الغربي والزراعي مصر أسوان وقوع 4 حوادث سير بسبب الأحوال الجوية السيئة مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 10 آخرين، وجري نقل جميع المصابين إلي المستشفيات العامة لتلقي العلاج، وأزال رجال المرور آثار الحوادث لتسير الحركة المرورية.

وأعلنت الوحدة المحلية لمركز مطاي بدء أعمال إنارة الطريق الصحراوي الشرقي القديم للحد من وقوع الحوادث، مع إجراء أعمال صيانة للخلايا والكشافات الكهربائية وإنارة الأماكن المظلمة، لسهولة الحركة المرورية خاصة في فترات الليل في ظل موجة الطقس غير المستقر التي تضرب البلاد.

المحليات تعلن حالة الطوارئ للتعامل مع موجة الطقس السيئ

وأعلنت الوحدات المحلية حالة الطوارئ للتعامل مع موجة الطقس السئ التي تضرب البلاد، مع احتمالية سقوط أمطار غزيره قد تصل لحد السيول، وتم تجهيز المعدات وسيارات الكسح بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وتطهير مخرات السيول الصناعية والطبيعية للتعامل مع أي طوارئ.

وأطلقت مديرية الصحة قافلة طبية علاجية بقرية الخياري التابعة لمركز أبو قرقاص ضمن مبادرة حياة كريمة للاهتمام بصحة المواطنين وتقديم الخدمات الطبية بالقرى الأكثر احتياجا حيث تم توقيع الكشف وفحص أكثر من 2250 مواطنا وتوفير علاج مجاني لهم.

وضبطت مديرية التموين كميات من العسل مجهول المصدر وتم التحفظ عليها ضمن الحملات الرقابية التي تستهدف المحلات والمطاعم والبقالات لضبط الأسعار ومنع الغش والتدليس حفاظا على صحة المواطنين.

وحضر اللواء أسامة القاضي المؤتمر الذي عقدته جمعية الأورمان لتدشين مبادرة «سقيا الماء» لتوصيل مياه شرب نظيفة للمستحقين بالقري الأكثر احتياجا حيث تم رصد 100 مليون لتنفيذ المبادرة بـ5 محافظات منها المنيا بواقع 20 مليون لكل محافظة.