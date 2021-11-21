متحدث الري: أي نقطة مياه كنز.. ونبلغ صانع القرار بكميات الأمطار سريعا

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إنه تم تركيب محطات من أجل استغلال مياه الأمطار التي تنزل في فصل الشتاء، مبينا أن مركز التنبؤ بالأمطار يستخدم نماذج رياضية للتنبؤ بحدوث الأمطار قبل حدوثها بـ 72 ساعة، موضحا أن هذا التنبؤ يختلف عن توقع درجات الحرارة حيث يتم التركيز على كمية المياه التي ستسقط وأماكن سقوطها.

تخفيض المياه في الترع

وأضاف «غانم» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC» المذاع على فضائية «DMC» اليوم الأحد وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أن الدولة تعمل على تخفيض المياه في الترع والمصارف قبل سقوط الأمطار من أجل العمل على استيعاب الأمطار التي تسقط خاصة أن كمية الأمطار متغيرة كل عام، موضحا أن المخرات تعمل على إتاحة تحرك المياه بسهولة حتى لا تتراكم بشكل مستمر وتتسبب في إعاقات مرورية.

نقل كميات تساقط الأمطار بشكل لحظي لصانع القرار

وأوضح المتحدث باسم وزارة الري، أن محافظات البحر الأحمر والوادي الجديد بها شبكات لرصد الأمطار وهي أحدث الشبكات بجانب وجود شبكات في مناطق مختلفة مبينا أنه يتم مقارنة الأمطار التي نزلت بالأمطار التي تم التنبؤ بها، لافتا إلى أنه يتم نقل كمية الأمطار إلى صانع القرار بشكل لحظي وهذا يساعد في التعامل بشكل أفضل مع الأمطار والسيول.

أي نقطة مياه كنز

وتابع: «أي نطقة مياه هي كنز بستغلها عشان ميتمش إهدارها وبيتم استغلال المياه في المجتمعات الرعوية، والتغيرات المناخية أصبحت أكثر حدة الفترة الماضية وإحنا بنعمل مشروعات لحماية السواحل وغيرها وكل دول العالم بتتحرك زي ألمانيا والصين وعمان وبقى فيها ظواهر بنشوفها لأول مرة بتحصل بشكل متطرف».