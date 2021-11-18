متحدث الري: سد أسوان حمى منازل الأهالي من التدمير بسبب السيول

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إن الوزارة مستعدة منذ سنوات لمواجهة أخطار السيول، إذ أنشأت 1500 منشأة في محافظات البحر الاحمر وشمال وجنوب سيناء والوجه القبلي ومطروح للحماية من مخاطر السيول، وهذه المنشآت تعاملت بكفاءة مع السيول التي حدثت الجمعة الماضية.

سدود البحر الأحمر استطاعت حجز 6 ملايين متر مكعب من المياه

وتابع «غانم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن سدود البحر الأحمر استطاعت ان تحجز 6 ملايين متر مكعب، كما أن السد الموجود في أسوان أستطاع أن يخفف من حدة سيول أسوان، معقبًا: «لولا هذا السد لدمرت كل منازل الأهالي في المنطقة التي شهدت سيولا في أسوان».

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء العشرات من الأعمال والمنشآت للحد من الآثار التدميرية للسيول، مشيرًا إلى أن الوزارة تستطيع التنبؤ بالأمطار قبل حدوثها بـ3 أيام، ويتم إرسال المعلومات لأجهزة الدولة بشكل فوري.

نستطيع التنبؤ بالأمطار قبل حدوثها بـ3 أيام

وتوقع مركز التنبؤ بالطقس التابع لمركز بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الموارد المائية والري، سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا وتقل شدتها كلما اتجهنا على باقي محافظات الوجه البحري والقاهرة وتكون خفيفة على شمال الصعيد، موضحًا أنه من المحتمل سقوط أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة من محافظات الوجه البحري وخليج السويس اليوم الخميس.

أما يوم الجمعة فمن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية قد تصل إلى أماكن متفرقة من السواحل الشمالية الغربية ومحافظات الوجه البحري، كما طالب المركز بتوخي الحذر واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن سقوط الأمطار الغزيرة الشدة على السواحل الشمالية.