سهير البابلي وعبد الحليم حافظ.. أطلق عليها «سوسكا» وأبكاها في تحدٍ

جمعت الفنانة الراحلة سهير البابلي، بالعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، علاقة صداقة وطيدة؛ إذ كان صديقًا لها ولزوجها منير مراد، يقضون أغلب أوقاتهم وإجازاتهم معًا، حتى أن المطرب الراحل هو من أطلق عليها اسم «سوسكا»، الذي لازمها خلال مشوارها الفني، وأصبح اللقب المٌفضل لها بين أصدقائها.

مواقف عديدة جمعت بين عبد الحليم حافظ وسهير البابلي، منها المضحك والمبكي، وحكت الفنانة الراحلة في أكثر من لقاء تليفزيوني لها، تحديا بينها وبين «العندليب الأسمر» انتهى ببكائها بعد الهزيمة، الأمر الذي اضطر حليم إلى مصالحتها وإجبار خاطرها بعزومة.

سهير البابلي تبكي بسبب العندليب

عمل مسرحي باللغة العربية الفصحى لعبته سهير البابلي، وجعلها تظن أنها في ذلك الوقت أكثر شهرة من «العندليب الأسمر»، وهو الأمر الذي جعلها تطلب تحدي عبدالحليم حافظ، خلال زيارته لزوجها في المنزل، وطلبت منه النزول معها إلى الشارع، وقياس درجة شهرة كل منهما، قائلة: «لو مشيت معايا هتعرف أكتر منك».

ونزلت سهير البابلي مع «العندليب الأسمر» إلى الشارع وكل منهما على رصيف، لتجد الشارع بالكامل ملتف حول عبد الحليم حافظ، الذي نظر لها مشاورًا، مضيفة «رجعت معيطة.. وخدني يومها وسهرني».

سهير البابلي تنفي علاقة عبد الحليم حافظ بـ سعاد حسني

وفي حوار تليفزيوني سابق للفنانة سهير البابلي، في برنامج «العاشرة مساءً» مع الإعلامي وائل الإبراشي، عبر قناة «دريم»، نفت تمامًا زواجه من الفنانة سعاد حسني، من خلال علاقتها بالنجمين: «عبد الحليم يحب ممكن يستلطف ممكن لكن يتجوز لأ»، بينما لم تنكر تواجد علاقة بين «العندليب الأسمر» وابنة الموسيقار محمد عبد الوهاب «إش إش»، قائلة: «هي حبته.. ومين ميحبش عبد الحليم بأخلاقه وصوته».

وتوفيت الفنانة سهير البابلي، اليوم الأحد، عن عمر ناهز 86 عامًا، بعد صراع مع المرض، دخلت على إثره إلى المستشفى، ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة بعد ظهر الغد، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، والعزاء بعد غد، في نفس المكان.