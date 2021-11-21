بسمة وهبة تنعى سهير البابلي: تعلمت منها حب الوطن وعمل الخير

نعت الإعلامية بسمة وهبة، الفنانة الراحلة سهير البابلي، التي وافتها المنية منذ ساعات قليلة، قائلةً: «خبر محزن، سهير البابلي رحلت عن عالمنا بعد رحلة طويلة مع العطاء والفن والمسرح، وبرحيلها فقدت مصر والعالم العربي فنانة من رموز القوة الناعمة للفن المصري والعرب».

وأضافت وهبة، خلال تقديم حلقة اليوم الأحد، من برنامج «90 دقيقة» على قناة المحور، أنها تعلمت منها الكثير مثل التفاؤل والتبسم والتواضع وحب الآخر وعمل الخير وحب الوطن، متابعة: «تعلمت منها كيف يكون الفنان قديرا بفنه وتصرفاته وإنسانيته وعلاقاته مع الآخرين».

وفاة الفنانة القديرة سهير البابلي

وأعلن رضا طعيمة زوج ابنة الفنانة سهير البابلي، أنها فارقت الحياة قبل قليل، بعد صراع مع المرض، وخيم الحزن على الوسط الفني، بعد وفاة الفنانة القديرة سهير البابلي، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 86 عامًا.

نجوم الفن ينعون الفنانة الراحلة

ونعى الفنان محمود البزاوي، الفنانة الراحلة، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «سكينة وعفت عبد الكريم وبكيزة الدرملي.. ألف رحمة ونور على الأستاذة سهير البابلي صاحبة البصمات العظيمة في المسرح، والسينما والتليفزيون».

ونشر الفنان أحمد السقا صورة الفنانة الراحلة عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، وعلق عليها: «وفاة الفنانة الكبيرة سهير البابلي رحمة الله عليها».