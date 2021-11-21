زوج ابنة سهير البابلي: كانت تحرص على قراءة القرآن.. وأوصتني بالدعاء لمصر

كشف الدكتور رضا طعيمة، زوج ابنة الفنانة الراحلة سهير البابلي، عن تفاصيل أيامها الأخيرة، قائلا إن الفنانة كانت حريصة على أن تصنع حالة من الولاء والانتماء لهذا الوطن من خلال أعمالها الفنية، إذ كانت تعلم بأن خلق هذا الولاء سيجعل كل مواطن يحافظ على وطنه ويجتهد في عمله.

وأضاف «طعيمة»، في مداخلة هاتفية، مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة dmc، أن الفنانة الراحلة كانت في آخر أيامها، تحرص على قراءة جزء من القرآن الكريم بمجرد استيقاظها، إضافة إلى أذكار الصباح، ثم تبدأ في الدعاء إلى مصر وإلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أنها كانت دائما ما تشيد بكل ما يفعله من أجل مصر، وتعلق على ذلك بجملة: «تسلم البطن اللي جابتك».

الهوية المصرية

وأضاف زوج ابنة الفنانة الراحلة، أن والدة زوجته كانت خائفة من طمس الهوية المصرية، والتشبه بالحضارة الغربية والاستنساخ منها، موضحًا أنها كانت تطالب دائمًا الجميع بالنظر لمن يحصد جوائز نوبل ويدرسون بأشهر الجامعات العالمية، سيجدونهم مصريون، وهو ما يؤكد على تميز الإنسان المصري، وقدراته الكبيرة على صناعة التقدم بكل المجالات.

مسؤولية الكلمة

وتابع أنها كانت تدرك مسؤولية كل كلمة تقولها، سواء في أحاديثها الصحفية والتليفزيونية أو من خلال جميع أعمالها الفنية، مشيدًا بما فعلته نجلتها نيفين، التي يعتبرها نموذج مشرف للبنت البارة بأمها، « سهير البابلي لم تكن تحب كل من يكره هذا الوطن، أو يعمل على نشر الفساد والعبث بها».

الوطن العربي

وأكد «طعيمة» أن الكثير من شعوب الوطن العربي وأمرائه وملوكه، كانوا دائمًا ما يتصلون به وبالفنانة الراحلة ليطمأنوا على صحتها دائمًا، كاشفًا أن الملك عبدالله بن آل سعود رحمة الله عليه كان يطمئن عليها باستمرار.

وأضاف«طعيمة» أن الفنانة سهير البابلي أوصتهم بالدعاء للرئيس السيسي دائمًا، مضيفا: «كانت بتقول عليه راجل إيده طاهره، وقالت لنا خلي بالكم من مصر».