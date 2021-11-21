محافظ الإسكندرية: الوضع بات مطمئنا بعد أمطار غزيرة بشكل غير عادي

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن موجة الطقس السيئ التي ضربت المحافظة بلغت ذروتها أمس السبت، إذ كانت الأمطار غزيرة جدًا بشكل غير عادي، لكن الآن الوضع بات مستقرًا ومطمئنا مع حلول المساء وأصبحت الشوارع والميادين تشهد سيولة مرورية ولم تعد بها مشاكل، كما أن الشوارع الجانبية بالمحافظة لازالت تعاني من بعض تجمعات المياه، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على قناة «أون».

هناك 107 نقاط ساخنة في المحافظة

وأضاف «الشريف»، أن هناك 107 نقطة ساخنة في المحافظة، وهي النقاط التي تشهد تجمعات المياه بمجرد سقوط الأمطار، «الطرق الآن في حالة جيدة ولم نشهد عوائق إلا في منطقتين هما الكورنيش لمدة نصف ساعة ومنطقة شارع خالد ابن الوليد التي ارتفعت فيها منسوب المياه بنحو 25 سم لأن الشارع منسوبة أقل من الأرض العادية، حيث كان منطقة تجميع لمياه الشوارع الأخرى وفضلنا ثلاث ساعات بالتعاون مع كافة الجهات على رأسها الهيئة الهندسية ومديرية الأمن».

لم نترك الشارع إلا بعد تصريف المياه كاملة

وتابع: «لم ولن نترك الشارع إلا بعد تصريف المياه كاملة»، نافيًا في الوقت ذاته سقوط ضحايا أو حدوث إصابات بين صفوف العاملين في الصرف الصحي، قائلًا: «لم يحدث أي شيء من هذا القبيل لكن بالأمس شهدنا واقعة ليس لها علاقة بالأمطار، حيث كان أحد العاملين يقوم بإصلاح أحد أعمدة الإنارة وحدث له صعق كهربي لكن لم يحدث أي شيء آخر وأدى الصعق لوفاته، الأمطار لا زالت مستمرة لكنها خفيفة وبالتنسيق مع الأرصاد الجوية وتوقعاتها وسوف تستمر حتى الظهيرة».