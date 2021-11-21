محافظ الإسكندرية: رفع المياه من طرق المدارس قبل انتظام الدراسة غدا
كتب:
كيرلس مجدى
09:30 م | الأحد 21 نوفمبر 2021
تراكم مياه في فناء مدرسة في الإسكندرية
أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن 10 مدارس فقط تعاني من تراكم مياه في الفناء الخاص بها، لافتاً إلى أنه يتم حلها قبل الدراسة غداً وذلك من أجل وجود يوم دراسي طبيعي للتلاميذ.
الشريف: رفع المياه من جميع طرق المدارس في الإسكندرية
وأضاف «الشريف» في تصريحات صحفية، منذ قليل، أنه قد تم رفع المياه من جميع طرق المدارس في الإسكندرية، وهو الأمر الذي ترتب عليه اتخاذ قرار عودة الدراسة غدا الاثنين في الإسكندرية بعد تعطيلها لمدة يومين بسبب الطقس السيئ، لافتاً إلى أن القرار جاء بناء على تقرير هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات طقس غدًا.
محافظ الإسكندرية: أمطار غدا خفيفة
ولفت إلى أن اتخاذ قرار تعطيل الدراسة والعمل اليوم الأحد جاء نتيجة حالة الطقس السيء الذي يضرب الإسكندرية، حيث كان القرار الأنسب حفاظاً على سلامة المواطنين، مشيراً إلى أن التوقعات غدا تشير بوجود أمطار خفيفة الأمر الذي لا يعيق العملية التعليمية أو مسار العمل.
الشريف: تصريف مياه أمطار الإسكندرية أول بأول
وطمأن الشريف مواطني الإسكندرية إلى جاهزية المحافظة والتنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية للتعامل مع موجة الطقس السيئ، موضحاً أنه بالرغم من غزارة الأمطار الكثيفة التي تشهدها الإسكندرية منذ أمس إلا أنه جاري التعامل الفوري وتصريف جميع تجمعات مياه الأمطار أول بأول.
كيف استعدت المحافظة لمواجهة أمطار الإسكندرية؟
وأكد استعداد المحافظة للنوات منذ ثلاثة أشهر، مشيراً إلى أنه تم تطهير أكثر من 94 ألف مطبق وأكثر من 38 ألف شنيشة، وتم تحديث أسطول سيارات الصرف الصحي بسيارات مدمجة لسحب مياه الأمطار، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر بمليار و300 مليون جنيه لإصلاح شبكة الصرف الصحي بالإسكندرية وهو ما كان له الأثر الفعال هذا العام للتصدي لموجة الطقس السيئ.
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