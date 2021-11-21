محافظ الإسكندرية يعلن عودة الدراسة غدا الاثنين بعد تحسن الطقس
كتب:
كيرلس مجدى
08:34 م | الأحد 21 نوفمبر 2021
محافظ الإسكندرية
أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عودة الدراسة غدا الاثنين في الإسكندرية بعد تعطيلها لمدة يومين؛ بسبب الطقس السيئ، لافتاً إلى أن القرار جاء بناء على تقرير هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات طقس الغد حيث ستتحسن الأحوال الجوية.
عودة الدراسة في الإسكندرية بهدف مصالح الطلبة
وأضاف «الشريف» في تصريحات صحفية، منذ قليل، أنه اتخذ قرار تعطيل الدراسة والعمل اليوم الأحد جاء نتيجة حالة الطقس السيئ الذي يضرب الإسكندرية، حيث كان القرار الأنسب حفاظاً على سلامة المواطنين، مشيراً إلى أن قرار عودة الدراسة والعمل غدًا من أجل عودة الحياة لطبيعتها حرصا على مصالح الناس.
متابعة تصريف كافة تراكمات المياه
وأكد أنه كلف شركة الصرف الصحي ورئيس الحي بتكثيف أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار بشارع خالد بن الوليد والانتهاء منها جميعا خلال ساعتين، ثم التوجه إلى شارع المعهد الديني لمتابعة تصريف كافة تراكمات المياه، حيث كلف كافة الأجهزة المعنية وشركة الصرف الصحي بسرعة الانتهاء من إزالة كافة تراكمات المياه، وذلك في إطار متابعة أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة، ومدى سيولة الحركة المرورية.
أسباب تجمعات مياه الأمطار
فيما ارجع أسباب تجمعات مياه الأمطار بشارع خالد بن الوليد، موضحاً أنها ناتجة عن انخفاض مستوى سطح الأرض بالشارع بالمقارنة لمستويات الشوارع المحيطة به، وهو الأمر الذي أدى إلى انجراف تجمعات مياه الأمطار الغزيرة إليه التي فاقت الطاقة الاستيعابية للشنايش والمطابق بالشارع، بالإضافة إلى البناء المخالف العشوائي بالشارع الذي أثر على الطاقة الاستيعابية لشبكة الصرف الصحي.
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