محافظ الإسكندرية: الرئيس وجه بتطوير الصرف بمليار و300 مليون جنيه

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن حجم الأمطار التي هطلت كان كبيرا بشكل غير عادي، واتخذت المحافظة كل الاحتياطات، لافتا إلى أن مساء اليوم الأحد ستكون الأمطار خفيفة لانتهاء ذروة الأمطار، مبينا أن المحافظة عطَّلت المدارس يومي السبت والأحد، وستعود المدارس للعمل غدا الإثنين، وتم تسليك الشوارع المؤدية إلى المدارس على مدار اليومين.

قيادات المحافظة موجودة في الشارع لمتابعة تداعيات الطقس

وأضاف «الشريف» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة» اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن قيادات المحافظة موجودة في الشارع منذ أول أمس، مبينا أنه يوجد بعض الشوارع بها تراكمات حيث تعود إعاقات مرورية في شارع خالد بن الوليد وشارع المعهد الديني والكورنيش، وتم الانتهاء من كل هذا ثم العودة مرة أخرى إلى ديوان المحافظة.

النوات تبدأ من نهاية شهر نوفمبر

وأوضح محافظ الإسكندرية، أن النوات تبدأ من نهاية شهر نوفمبر حتى نهاية شهر فبراير، مشيرا إلى أن هناك استعدادات منذ 4 أشهر وتم تطهير البلاعات وأماكن تصريف المياه وتم تطوير سيارات شركة الصرف الصحي المدمجة التي تعمل في التسليك وجمع القمامة، بمبلغ مليار و300 مليون جنيه بحسب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

عدم انسداد الطريق الصحراوي

وأكد محافظ الإسكندرية، أن الطريق الصحراوي لم يتعرض للتعطل رغم هطول الأمطار بغزارة، وهذا يحدث لأول مرة، حيث كان يوجد تعطل في كل عام.

تراكم الأمطار

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن تراكمات المياه أمر طبيعي وتوجد كميات من المياه على الأرض لأن طاقة الاستيعاب مليون متر مكعب، والأمطار أكبر من هذه الكمية لذا يتم سحب هذه الكمية لتحقيق السيولة المرورية، موضحا أنه أمس توفي شخص أثناء وجوده بجوار عمود كهربائي، وسقطت اليوم إحدى البلكونات دون وجود أي خسائر في الأرواح.