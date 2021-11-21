محافظ أسوان: لن نعيد بناء المنازل المنهارة في مخرات السيول مرة أخرى

كشف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن آخر تطورات تعويضات وجهود الدولة لدعم متضرري السيول التي ضربت المحافظة الأسبوع الماضي، موضحًا أنه جرى حصر الأضرار بالتعاون مع الجمعيات الأهلية التي تنسق مع وزارة التضامن الاجتماعي، كما أن المحافظة حريصة بكل أجهزتها على إصلاح جميع الأضرار التي وقعت على المنازل بعد حصرها بشكل كامل، سواء المنهارة جزئيا أو كليا، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على قناة «أون».

المنازل في مخرات السيول لن تبنى مجددا

وأضاف «عطية»، أنه يجري التعاون مع جميع الجهات حول هذا الأمر، كما أن المحافظة في الوقت ذاته جاهزة في أي وقت، كون الدولة المصرية قوية وقادرة، موضحًا أن تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واضحة، وهي أن جميع المنازل الواقعة في مخرات السيول وتعرضت لانهيار جزئي أو كلي لن يُعاد العمل عليها مجددًا، ولن يُعاد بناء هذه المنازل كونها مناطق خطرة، وتوجد نحو 504 وحدات سكنية تخضع لفئة الإسكان الاجتماعي مفروشة ومجهزة كاملاً ومكونة من غرفتين وصالة «وتشطيبهم محترم جدا».

وأشار محافظ أسوان إلى ان إمكانية التجهيزات والفرش في تلك الوحدات في أعلى مستوى، «حدث تغيير في مفاهيم الناس الرافضة للانتقال للمساكن البديلة والمصرة على البقاء في منازلها المتهدمة عندما شاهد السكان الواقع في مناطق الإسكان الاجتماعي والتجهيزات على أعلى مستوى، وفي بادئ الأمر لم يكن هناك سوى 12 أسرة قبلت بالانتقال للإسكان البديل لكن مع مشاهدتهم لأرض الواقع والخدمات المقدمة والتخطيط في مساكن الإسكان الاجتماعي وصل عدد الأسر المنتقلة إلى 83 اسرة.

رسالة من المحافظ لأهالي أسوان المتضررين من السيول

وتابع: «كل يوم الأعداد بتزيد وكل ما حد بيروح يشوف بيرجع يحكي، وكمان نقلنا بعض المواطنين إلى هناك لمشاهدة الأمور على أرض الواقع»، موجهًا حديثه للأهالي التي تعرضت منازلهم للانهيار كليًا أو جزئيًا في مخرات السيول: «مش هيتم تاني إعادة البناء هناك بالإضافة إلى المنازل التي شهدت انهيارا وكان لها قرارات إزالة لن يتم إعادتها مجددا، وبقولهم الوحدات السكنية جاهزة وإحنا جاهزين لنقلهم ونقل ما تبقى لديهم من أثاث في منازلهم المتضررة».