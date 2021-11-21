محافظ أسوان: 503 شقق مجانية ومفروشة لتعويض المتضررين من السيول

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إن الحالة الجوية في المحافظة مستقرة تماما، وجرى إزالة كل الآثار التي ترتبت على موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها المحافظة في الأسبوع الماضي، وتم رفع كل التراكمات والتخلص من تجمعات المياه، مشيرًا إلى أن وزير التنمية المحلية يتابع ملف المتضررين من السيول.

الشقق المخصصة للمتضررين مثل وحدات حي الأسمرات

وأضاف «عطية»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» من تقديم الإعلامية عزة مصطفى، على قناة صدى البلد، أن المحافظة لم تتعرض لأي ضرر جراء موجة الطقس السيئ التي ضربت عددًا من محافظات مصر، لافتًا إلى أن المحافظة وفرت 503 شقق لتعويض المتضررين من السيول، حيث استفاد منها حتى الآن أكثر من 80 أسرة، وتم فرش جميع الوحدات السكنية: «الوحدات جرى بناؤها على غرار حي الأسمرات لتقديم مستوى اجتماعي أفضل للمواطنين المضارين، وهي مفروشة ومجانية، ونهتم بالشكل الداخلي والخارجي للوحدات».

المباني المنهارة موجودة على مخرات السيول والعودة إليها لن يكون مقبولا

وتابع، أن كل المباني التي انهارت مبنية من طوب الطمي والطوب اللبن على مخرات السيول، وهذه الأزمة قد تتكرر، ومن ثم فإن العودة إليها لن يكون مقبولا داعيا المواطنين إلى ترك هذه المنازل والحصول على وحدات أخرى بالمحافظة، يوفر لهم حياة كريمة، مشددًا على أن الدولة المصرية قادرة على احتواء هذه الأزمة: «مفيش حد حصل لبيته انهيار كلي أو جزئي إلا ورحنا له وعرفنا حجم الضرر وبنشتغل معاهم».