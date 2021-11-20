محافظ أسوان يوجه بسرعة تنفيذ مشروع خط الصرف الصحي لمحطة الكرور

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أهمية الإسراع في تنفيذ المشروع الجديد لإنهاء مشكلة خط طرد الصرف الصحي لمحطة 11 بالكرور، لتخفيف المعاناة عن أهالي المنطقة، وكذلك باقي المناطق بطريق السادات والمحمودية والتي تتضرر من قطع مياه الشرب حال أي كسر مفاجئ في الخط القديم.

3 محاور للمشروع الجديد

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان بالمهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، بحضور نائب المحافظ أحمد شعبان، ومسؤولي الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة إلى الهيئة العامة للطرق والكباري، حيث تم التنسيق على وضع التصميمات الهندسية للمشروع الجديد.

ويشمل المشروع الجديد 3 مراحل، هي تنفيذ خط طوارئ بديل يبدأ من محطة الكرور حتى محطة نجع المحطة ثم يمتد لمحطة رافع العقاد، بجانب إحلال وتجديد محطة نجع المحطة لزيادة قدرتها بطلمبات ومعدات جديدة، إضافة إلى الصيانة الشاملة لخط الطرد القديم من محطة الكرور حتى محطة 13 بالشلال بطول 3700 متر، تتضمن تغيير المحابس والمطرقة المائية وبعض الأجزاء الضعيفة من الخط التي تتسبب في الكسور.

صيانة الخط القديم

ووجه «عطية» بضرورة أن تشمل صيانة الخط القديم جميع الاحتياطات والإشتراطات الفنية المطلوبة لإستيعاب أي حمولات زائدة من حركة النقل الثقيل على طريق «فيلة / الشلال»، مطالباً الهيئة العامة للطرق والكبارى بسرعة رصف ورفع كفاءة مداخل ومخارج الكوبرى البديل للخزان من الجانب الشرقى لتسهيل الحركة المرورية ، خاصة أن هذا مرتبط بتنفيذ المحور الدائري الجديد «العلاقي - كوبري خزان أسوان البديل» بطول 7 كيلو مترات، والذي يمر جزء منه في طريق «فيلة - الشلال».