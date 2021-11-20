محافظ أسوان يوجه بسرعة إزالة آثار السيول ورفع المخلفات ورصف الطرق

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته للمسؤولين بالإسراع في رفع تراكمات القمامة والمخلفات من الشوارع الرئيسية والداخلية، وأيضاً وسط الأحياء والمناطق السكنية، بالتوازى مع أعمال الرصف ورفع الكفاءة والتجميل والتشجير والدهانات لبلدورات الأرصفة وخاصة بعد إنجاز مشروعات إحلال وتجديد البنية التحتية وخاصة بطرق وشوارع كورنيش النيل والسادات، وفيله والشلال، والمطار، والمسلة، وشرق البندر، والفنادق، وخلف المقاولون العرب، مشدداً على سرعة إنهاء ترميم ورصف مسافة 400 متر من طريق الشلال / السد العالى شرق، والذى تعرض لإنهيار جزئي بسبب السيول حيث جرى الانتهاء من تنفيذ الجسر الترابى والتربة الزلطية.

مرور ميداني لمتابعة أعمال الإصلاح في شوارع أسوان

كما كلف محافظ أسوان مجموعة العمل من مسؤولي الأجهزة التنفيذية برئاسة السكرتير العام للمحافظة اللواء حازم عزت بالمرور الميداني لمتابعة الجهود المبذولة بمختلف المناطق والطرق والشوارع والمحاور، لتلافى أي ملاحظات مع سرعة العمل على تحويل حى السلام الذى يقع في نطاقه العمارات السكنية المخصصة لإقامة وتسكين الأسر المتضررة من تداعيات السيول إلى منطقة جاذبة للتنمية المستدامة ومجتمع عمرانى متكامل الخدمات والمرافق واللاند سكيب، حيث سيفعل مجمع الخدمات ليضم مخبز للعيش البلدى ومنافذ لبيع السلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية داخل 8 محلات تجارية مع حضانة للأطفال ومعرض للكتاب ومكتب بريد ومسجد ووحدة صحية، بالإضافة إلى استكمال وتجهيز باقى الوحدات السكنية لاستقبال أي أعداد من الأسر المتضررة.