مطاردة أمنية استمرت 60 دقيقة.. قصة سقوط 3 تجار مخدرات بشوارع حلوان

خرجت قوة أمنية من قسم شرطة حلوان، لتفقد الحالة الأمنية وضبط الخارجين عن القانون، لتجوب السيارة شرطية أحد الشوارع بمنطقة عين حلوان، بعد أن وردت معلومات من أحد المصادر السرية، تفيد بقيام ثلاثة شباب بالاتجار فى مخدر البانجو بالمنطقة.

التواجد الأخير

مع نهاية يوم الجمعة الماضي، تواجد «عمرو.ع.ع»، وصديقيه «أشرف»، و«مصطفى»، ويحمل أحدهم سلاحًا أبيض، في أحد شوارع منطقة عين حلوان، لم يتوقعوا أنه بعد ساعة ستنتهي رحلتهم في عالم تجارة المخدرات إلى خلف القضبان لمحاكمتهم عما يروجون له من مخدر البانجو، على المتعاطين بدائرة قسم شرطة حلوان.

مطاردة أمنية استغرقت 60 دقيقة

وصلت الدورية الأمنية أمام المتهمين أثناء قيامهم بتدخين سجائر محشوة من مخدر البانجو، إلا أنهم قاموا بالفرار، فسارع ضباط الشرطة في مطاردتهم لمدة ساعة كاملة انتهت بالقبض عليهم واقتيادهم إلى قسم الشرطة لتقديمهم إلى العدالة.

اعترافات المتهمين أمام جهات التحقيق

خضع المتهمون الثلاثة إلى جلسة تحقيق أمام جهات التحقيق، لسؤالهم عن سبب تواجدهم فى ذلك المكان، تلعثموا بالكلام والتزموا الصمت، وبتفتيشهم تفتيشا وقائيا عثر معهم على كمية من مخدر يشبه البانجو، ومبلغ مالى وهاتف محمول وسلاح أبيض، ما أدى لاعترافهم تفصيليا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهم من المدمنين والمتعاطين والسلاح الأبيض لحماية تجارتهم المؤثمة قانوناً.

إرسال المضبوطات إلى المعمل الكميائي

حرر عن ذلك المحضر الذي حمل رقم 25358 لسنة 2021 جنح حلوان وباشرت جهات التحقيق تحقيقاتها الموسعة التي أمرت بحبسهم 4 أيام، على ذمة التحقيقات، على أن ينظر صباح باكر الاثنين قرار تجديد حبسهم أمام قاضي المعارضات، بينما أمرت النيابة سرعة تحريات ضباط المباحث حول الواقعة، وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكميائي لإعداد تقرير حولها.