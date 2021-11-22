هاني شاكر: نسقنا مع عدة جهات في الدولة قبل قرار منع مطربي المهرجانات

قال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إن النقابة نسقت مع جهات عديدة في الدولة حول قراراتها ضد مطربي المهرجانات، موضحا: «التنسيق مع المصنفات الفنية على أكمل وجه، التنسيق مع قاعات العرض في كل مصر على أكمل وجه، وفيه تنسيق مع جهات أخرى أعلى بالدولة»، مؤكدا أن الباب مفتوح أمام مطربي المهرجانات الذين يحاولون الإصلاح من أنفسهم وتقديم شئ جميل، وذلك خلال تصريحات تلفزيونية له منذ قليل.

شاكر: النقابة تقف دائمًا مع أعضائها ولا تتقاعس مع أحد

وأضاف «شاكر»، أن النقابة تقف دائمًا مع أعضائها ولا تتقاعس مع أحد، «حمو بيكا إحنا اديناله مدرس على حساب النقابة كان بيعلمه، لكن فيه ناس ربنا لم يمنحهم الموهبة، والموهبة مش بالعافية، اللي يقف على المسرح لازم يكون عضو نقابي ويزاول المهنة، مش أي حد يقول أي حاجة، والنقابة هتفضل دايما تقف مع أعضائها، اللي عايز يتقدم للاختبارات يتفضل، والحمد لله أن ربنا جعلني سبب لفرحة الناس وتنقية الأجواء الغنائية في مصر».

المخالف من شعبة الراب سيُسحب منه التصريح

ورد نقيب المهن الموسيقية على إمكانية تأسيس شعبة لمطربي المهرجانات داخل النقابة مثل مطربي الراب: «الراب له شعبة في النقابة من زمان مش من دلوقتي خالص، ودلوقتي الولاد دول كتروا لأنه بقى موجة من الموجات الفنية اللي الشباب بيحبوها ومنتشرة، أنا وزملائي في المجلس قايلين إن كل من ينجح في هذه الشعبة يمضي تعهد على الالتزام بكل ما يقوله أو يصوره، والمخالف يسحب منه التصريح، أما المهرجانات فليها مشكلة تانية خالص».

هو الغناء بالعافية؟.. مؤدوا المهرجانات مش عارفين يغنوا ولا يؤدون للأسف

وتابع نقيب الموسيقيين: «بالنسبة للمهرجانات، مشكلتها أنها معتمدة على الإسفاف والخروج عن المألوف وعدم الالتزام بالقيم والعادات والتقاليد، هم مش بيقولوا غير الكلام اللي يلفت النظر، هم مش معاهم لا فرقة ولا مزيكا ولا أي حاجة إلا الإيقاع والكلام الملفت للنظر، وللأسف الكلام دايما بيبقى خارج، للأسف معظم بتوع المهرجانات فعلا مش بيعرفوا يغنوا ولا يؤدوا حتى، دول ملهمش علاقة بالغناء، هو الغناء بالعافية؟ أنا عايز أبقى دكتور هبقى دكتور بالعافية؟ أكيد لأ».