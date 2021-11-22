أبوزهرة: لولا كورونا مكناش هنجيب ريكاردو موتي قبل 2025

أكد الموسيقار أحمد أبوزهرة، المستشار الفني لمدينة الفنون بالعاصمة الإدارية، أن افتتاح قاعة الموسيقى، رسالة المدينة لنشر الجمال في كل ربوع مصر: «لسه واقف وشايف ردود أفعال الجمهور من حفلة اليوم كاملة العدد، بما يمثل سموا بالروح بجمهور راقي، وهي رسالة واضحة من مدينة الفنون والثقافة، وهي نشر الجمال في كل ربوع مصر».

وأضاف «أبو زهرة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «ON»، أن مصر ترسل رسالة للعالم بأنها تقوم ببناء الإنسان في الجمهورية الجديدة، كما تطرق إلى كواليس استقدام الموسيقار العالمي «ريكاردو موتي»، وكيف جرى الاستعداد لذلك كونه موسيقاراً عظيما.

كورونا لعبت دورا كبيرا في استضافة الموسيقار العالمي

وأشار، إلى أن أزمة كورونا لعبت دوراً كبيراً في سرعة استضافة الموسيقار الكبير بالصدفة: «الموسيقار العالمي ريكاردو موتي ألغى زيارته للصين قبل زيارته لمصر، لأنه كان عنده جولة في اليابان وقبلها كوريا الجنوبية، وآخر الحفلات كان من المفترض أن تكون في الصين بواقع أربع أو 5 حفلات».

واستطرد: «لكن بسبب الإجراءات المشددة في الصين اضطر الأوركسترا إلى إلغاء زيارته للصين التي تعاقد عليها ضمن جولته منذ عام 2017، ولو احنا كنا عاوزين نجيبه مكناش هنقدر قبل 2025-2026، عشان يحطونا في الجدول الطبيعي».

أول زيارة منذ 1950

وكشف المستشار، أن أوركسترا فيينا الفيلهارموني، لم تزر مصر منذ عام 1950، حتى أول أمس السبت، وهذا يرجع إلى أن مصر لم تكن تملك القاعة المجهزة الصوتية من وقت حريق الأوبرا الخديوية.