اليوم.. بدء تلقي طعون انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات

تبدأ الجامعات الحكومية اليوم الاثنين 22 نوفمبر، في تلقي الطعون على انتخابات الاتحادات الطلابية 2021-2022، وذلك وفقا للخريطة الزمنية التي أعلنها وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أن يتم الكشف عن نتيجة الطعون والقوائم النهائية للمرشحين يوم الأربعاء المقبل، وتبدأ الدعاية الانتخابية الاتحادات الطلابية يوم الخميس المقبل ولمدة 3 أيام، تبدأ بعدها أولى الجولات الانتخابية، الأحد المقبل، باختيار ممثلي الطلاب باللجان المختلفة بالكليات، وشددت الجامعات على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، خلال العملية الانتخابية.

حسم ما يزيد عن 30% من مقاعد الاتحادات الطلابية بالتزكية

وكشفت القوائم المبدئية التي تم إعلانها لعدد من الكليات في جامعات القاهرة الكبرى «القاهرة وعين شمس وحلوان»، حسم ما يزيد عن 30% من مقاعدها بالتزكية لصالح المرشحين، وذلك لعد عدم اكتمال النصاب المقرر لكل كلية بالمقاعد التي يجب عليها التصويت والمقدرة بحوالي 56 مقعدا للكليات التي تعمل بنظام الدراسة 4 سنوات، و70 مقعدا للكليات التي تعمل بنظام الـ 5 سنوات دراسية، حيث أعلنت جامعة القاهرة عن تقدم 1153 طالبا بالترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بمختلف الكليات علي أن تعلن بعد غد الأربعاء، الكشوف النهائية، فيما كشفت جامعة عين شمس عن تقدم 845 طالبا راغبا بالترشح لانتخابات اتحاد طلاب الجامعة للعام الجامعى 2021/2022.

جامعة حلوان: ترشح 990 طالبا في الانتخابات

وكشفت مصادر أن هناك عددا من الكليات لم يكتمل نصاب عدد المرشحين لها، مما حسمها بالتزكية بعد الإعلان عن الكشوف النهائية.

وأعلنت جامعة حلوان عن ترشح 990 طالبا وطالبة فى انتخابات الاتحاد الطلابية للعام الجامعى 2021-2022، بمعدل 513 طالبا، و477 طالبة.