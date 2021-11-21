تأجيل مقترح تخفيض الحد الأدنى للالتحاق بالجامعات الخاصة

كشفت مصادر بوزراة التعليم العالي، أن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، أجل مناقشة مقترح تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة للعام الدراسي الجاري؛ ليتم تطبيقه في فبراير المقبل، إلى الاجتماع المقبل، وذلك بعد دراسته كاملاً ومعرفة آليات التنفيذ حال الموافقة على التطبيق، لافتة إلى أن الاجتماع تناول عدد من الموضوعات المهمة فيما يتعلق بالتعليم الجامعي.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تباين عدد من الآراء نحو المقترح، وكشف عدد من رؤساء الجامعات الخاصة، رفضوا ذكر أسمائهم، أنه جرى إرجاء موضوع المقترح كاملاً حتى يتم دراسته من قبل اللجنة المختصة وعرضه في اجتماع المجلس المقبل ليتم البت فيه، موضحين أن المقترح له ما له وعليه ما عليه، قائلين: «المقترح يجب دراسته جيداً لأنه هيعمل بلبلة في الوقت الحالي في التحويلات، وكان المفروض يتم التفكير فيه منذ انطلاق العام الدراسي الجاري».

انتظام الدراسة بالجامعات والمعاهد الخاصة

ومن جانبه، أكد وزير التعليم العالي، انتظام الدراسة بالجامعات والمعاهد الخاصة، والالتزام بالجدول الزمني للفصل الدراسى الأول، مشددًا على أهمية استمرار الجامعات في منع دخول الطلاب والعاملين للحرم الجامعي من غير الحاصلين على تطعيم كورونا أو القيام بعمل تحليل PCR يُقدم أسبوعيًا للتأكد من عدم الإصابة بالفيروس، للحفاظ على سلامة كافة منتسبي المجتمع الأكاديمي، وكذلك ضمان استمرار الانتظام والانضباط في سير العملية التعليمية بكافة الجامعات.

تحصيل 2% من المصروفات لصالح صندوق رعاية المُبتكرين

ووجّه وزير التعليم العالي، رؤساء الجامعات، بضرورة الاستمرار في متابعة تنفيذ الخطة المُتكاملة لتطعيم منسوبي الجامعات، مشددًا على استمرار الأطقم الطبية أيضا في العمل بكامل طاقتها وبشكل مُنتظم بالتنسيق مع إدارات رعاية الشباب والكليات، وذلك بجميع نقاط التطعيم المُنتشرة داخل الجامعات، التي تتوافر بها الكميات اللازمة من اللقاح المُضاد لفيروس كورونا.

ووافق المجلس على تحصيل نسبة 2% من المصروفات الدراسية لطلاب بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك لصالح صندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ.