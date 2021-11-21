ملفات على طاولة «الأعلى للجامعات» غدا.. الميدتيرم وكورونا واللقاحات

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، غدًا، بقاعة العروض والفنون جامعة حلوان، الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

جاء ذلك بحضور رؤساء الجامعات والدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية والدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، ومن المقرر أن يناقش المجلس عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بنظام التعليم الجامعي ومتابعة انتظام الدراسة في العام الجاري، وتأكيد الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري سواء للفصل الدراسي الأول أو العام الجامعي كاملا.

خطة الجامعات لمواجهة أزمة الفيروس ونسب التطعيمات

ومن المقرر، أنَّ يناقش الأعلى للجامعات الحكومية خطة التطعيمات بالكليات والنسب المتوقع الوصول إليها والإجراءات التي يجب التشديد عليها لتطعيم جميع منتسبي الحرم الجامعي، مع تأكيد ضرورة انتظام الدراسة وامتحانات الميدتيرم لمختلف الكليات مع التشديد على ضرورة وضع الخطط تحسباً لأي سيناريوهات تتعلق بأزمة كورونا.

تشديدات على ارتداء الكمامة داخل الجامعة

وتواصل الجامعات حملة التطعيم ضد كورونا للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وإلزام الجميع بارتداء الكمامة، مع تأكيد ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد داخل الحرم الجامعي.

كما تواصل الجامعات حالياً إجراءات انتخابات الاتحادات الطلابية 2021-2022 مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، ومن المقرر أن يتمّ الكشف عن الأسماء النهائية للمرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية مساء اليوم على أن تبدأ غدا مرحلة استقبال الطعون على المرشحين، ويستمر ماراثون الانتخابات حتى يوم 2 ديسمبر المقبل.