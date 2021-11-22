الأمم المتحدة: المرحلة الراهنة في ليبيا حساسة جدا

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، إن المرحلة الراهنة في ليبيا، حساسة جدا لعبور البلاد إلى بر الأمان عبر الاقتراع، موضحا أن القضاء هو الفيصل بشأن الاعتراض على بعض المرشحين.

«كوبيش» يحث جميع الأطراف المشاركة في انتخابات ليبيا

وحث «كوبيش»، جميع الأطراف المشاركة في انتخابات ليبيا على القبول بنتائجها، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقال المجلس الرئاسي الليبي في بيان، اليوم الاثنين، إن كوبيش، أكد على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها رغم الملاحظات التي أبدتها بعض الأطراف بشأن القوانين المنظمة للانتخابات.

وأضاف الرئاسي الليبي، أن نائب رئيس المجلس عبدالله اللافي ترأس، أمس الأحد، اجتماعا ضم «كوبيش» وعددا من الشباب من القوة الفاعلة على الأرض بالمنطقة الغربية لمناقشة عدد من القضايا التي تهم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والإجراءات التي اتخذتها مفوضية الانتخابات الليبية لنجاح الاستحقاق الانتخابي المرتقب.

وارتفع عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية حتى أمس الأحد، إلى 61 مرشحًا، قبل يوم واحد من انتهاء مرحلة قبول طلبات الترشح لـ الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وكان رئيس الوزراء الليبي، عبدالحميد الدبيبة، قدم مساء أمس الأحد، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية إلى «مفوضية الانتخابات»، ليصبح المرشح رقم 57 في الانتخابات المقرر عقدها يوم 24 ديسمبر المقبل، فيما قدم رئيس «مجلس النواب»، المستشار عقيلة صالح، أمس الأول السبت، بأوراق ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية المقبلة بمقر «مفوضية الانتخابات» في بنغازي، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكانت «مفوضية الانتخابات» الليبية، نشرت في وقت سابق، مدونة قواعد السلوك للمترشحين لانتخابات الرئاسة ومجلس النواب، وقالت «بوابة أفريقيا الإخبارية»، إن مدونة قواعد السلوك للمترشحين، اظهرت ما يجب القيام به، والامتناع عنه فيما يتعلق بإجراءات الترشح، بحيث يقر فيها المترشح ويلتزم بقواعد السلوك التنافسي أثناء العملية الانتخابية.