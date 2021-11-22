حملة اعتقالات إسرائيلية جديدة ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة اعتقالات جديدة بحق الفلسطينيين، في القدس المحتلة، حيث اعتقل جيش الاحتلال، أمس الأحد، 5 فلسطينيين بينهم 3 إخوة من القدس المحتلة، بعد الاعتداء عليهم بالضرب ومداهمة منزلهم، وقالت مصادر، إن قوات الاحتلال اعتقلت الإخوة «بلال وسلطان ومحمد رباح أبو الحمص»، من بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة.

قوات الاحتلال تعتقل المرابطة «ماجدة الهنيني» من باحات «الأقصى»

كما اعتقل الاحتلال الإسرائيلي، شابا فلسطينيا من مدينة القدس المحتلة، أثناء وجوده قرب مدرسة الرشيدية قرب باب الساهرة، فيما اعتقلت القوات الإسرائيلية، المرابطة ماجدة الهنيني من باحات المسجد الأقصى المبارك، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وكانت شرطة حرس الحدود الإسرائيلية، رفعت حالة التأهب في القدس المحتلة، بسبب مخاوف من عمليات فردية على غرار التي وقعت صباح أمس الأحد في البلدة القديمة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

واستشهد فلسطينيا يدعى فادي أبو شخيدم «42 عاما»، من أبناء مخيم شعفاط، في هجوم مسلح، خلف 3 مصابين إسرائيليين، قرب باب السلسلة، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك القدس المحتلة.

وقال مسؤول في شرطة الاحتلال الإسرائيلي في تصريح لـ هيئة البث الإسرائيلية «كان»، إن الوضع من الممكن أن يتدهور ويتحول إلى موجة من العمليات الفردية، وأشار المسؤول الإسرائيلي، إلى قرار تعزيز القوات في المنطقة.

وفرضت قوات الاحتلال في وقت سابق، إغلاقا تاما في محيط باب السلسلة، كما اعتقلت القوات الإسرائيلية، 3 من أقرباء «أبو شخيدم» بعد اقتحام منزله في مخيم شعفاط في القدس، كما سلمت شقيقه وسام، بلاغا لمراجعة مخابراتها في مركز تحقيق المسكوبية، كما استدعى الاحتلال، عددا من طالبات الدروس الشرعية في المسجد للتحقيق.

بدورها، حملت محافظة القدس، في بيان، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عما يحدث من استهداف لـ القدس ومقدساتها وبشكل خاص في المسجد الأقصى المبارك، بفعل الاقتحامات المتكررة لـ المسجد، وفرض الضرائب الظالمة، والتضييق على حياة المقدسيين، إضافة إلى سياسة الهدم والتهجير القسري لأحياء مقدسية كاملة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».