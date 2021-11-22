«التحالف»: رصد تحركات حوثية باستخدام زوارق مفخخة جنوب البحر الأحمر

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية «التحالف العربي»، فجر اليوم الاثنين، رصد تحركات ونشاطا عدائيا لـ الحوثيين باستخدام زوارق مفخخة تمثل خطر وشيك على الملاحة والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر.

وكان «التحالف العربي»، أعلن في أكتوبر الماضي استهداف موقع في معسكر الجبانة الساحلي في الحديدة، يستخدمه الحوثيون لتجميع الزوارق المفخخة.

«التحالف العربي»: اتخذنا إجراءات عملياتية لتحييد التهديد البحري

وأضاف «التحالف العربي»، أنه اتخذ إجراءات عملياتية لتحييد التهديد البحري وضمان حرية الملاحة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

كما أعلن إحباط محاولة هجوم للحوثيين على الجبهة الجنوبية لـ«مأرب» وسط اليمن، مشيرا إلى تنفيذ 25 استهدافا دمر خلالها 12 آلية وخسائر بشرية تجاوزت 150 من الحوثيين، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبه، أعلن المركز الإعلامي لـ ألوية العمالقة في اليمن، أمس الأحد، أن القوات المتشركة طهرت منطقة البغيل التابعة لمديرية الجراحي بمحافظة الحديدة الواقعة على ساحل البحر الأحمر، وألحقت خسائر فادحة وانكسارات بصفوف الحوثيين.

من جانبه، أشار الموقع الرسمي لـ ألوية العمالقة»، إلى أن القوات المشتركة سيطرت على جبال استراتيجية مطلة على منطقة المرير في مديرية جبل راس بـ الحديدة، وسط حالة من الإنهيار في صفوف الحوثيين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال مصدر عسكري، إن عناصر الحوثيين يعيشون حالة من التخبط والانهيار في ظل التقدمات الواسعة والإنتصارات التي تحققها القوات المشتركة في محافظتي الحديدة وتعز.

من جانبها، دانت البحرين، قيام الحوثيين الإرهابيين المدعومين من طهران، بإطلاق طائرة مسيرة تجاه «مطار نجران» السعودي، مشيدة بيقظة وكفاءة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها،

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، وقوف المنامة ودعمها لـ الرياض في جهودها للتصدي لهذه الاعتداءات الإرهابية الغادرة.

وكان «التحالف العربي»، أعلن أمس الأحد، أن الدفاعات السعودية دمرت طائرة حوثية مسيرة حاولت استهداف المطار، مشيرا إلى أن الطائرة المسيرة انطلقت من «مطار صنعاء الدولي»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.