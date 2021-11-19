التحالف العربي يدمر صاروخا باليستيا استهدف جازان السعودية

أعلن التحالف العربي في اليمن، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي استهدف المدنيين في مدينة جازان الواقعة في أقصى الجنوب الغربي للمملكة العربية السعودية.

وأفاد التحالف، في بيان أوردته قناة «الإخبارية» السعودية اليوم الجمعة، بأن عملية الاعتراض جاءت في أعقاب رصد نشاط وتحركات مشبوهة لأعمال عدائية من مطار صنعاء الدولي.

تحالف دعم الشرعية يدمر 220 لغما بحريا

يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه تحالف دعم الشرعية في اليمن عن أن قواته تمكنت من تدمير220 لغما بحريا، مؤكدا أن تلك الألغام تشكل خطرا كبيرا على الملاحة البحرية وحركة السفن التجارية وناقلات النفط العملاقة في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وتواصل الميليشيات الحوثية محاولاتها لاستهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة العربية السعودية، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية.