مصادر يمنية: الحوثيون يفجرون منازل في العبدية بـ مأرب

أعلنت مصادر يمنية، اشتداد المعارك في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب وسط البلاد، وقالت المصادر الميدانية، إن الحوثيين فجروا منازل في العبدية بالمحافظة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأشارت المصادر، إلى أن الحوثيين، كثفوا حملة الاعتقالات بحق أبناء العبدية، موضحة أنهم اعتقلوا مصابين وأطفالا في العبدية.

وفي سياق آخر، قتل وأصيب 5 جنود من الجيش الوطني اليمني، أمس السبت، على إثر هجوم لمسلحين قبليين في محافظة مأرب الواقعة شمال شرقي من العاصمة «صنعاء» التي يسيطر عليها الحوثيون.

مسلحون يطلقون النار بكثافة على حاجز تفتيش للجيش شمال شرقي مأرب

وقال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة مأرب لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إن مسلحين، يعتقد أنهم قبليون، أطلقوا النار بكثافة على حاجز تفتيش للجيش في منطقة المختم شمال شرقي مأرب​​​.

وأضاف المصدر، أن الهجوم أسفر عن مقتل جنديين وإصابة 3 آخرين من أفراد حاجز التفتيش، موضحا أن الهجوم جاء بعد يومين من مقتل وإصابة 4 قبليين في اشتباكات مع الجيش الوطني اليمني بمنطقة الرويك شمال مأرب، على خلفية منع مسلحين قبليين مرور ناقلات نفط خام من حقول صافر إلى محافظة شبوة المجاورة جنوب شرقي البلاد، تمهيدا لتصديرها عبر ميناء النُشيمة جنوب شرقي شبوة.

سياسيا، أشار رئيس مجلس الشورى اليمني الدكتور أَحمد بن دغر، إلى الجهود السعودية، للتوصل إلى «اتفاق الرياض» مع المجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة المؤقتة «عدن»، موضحا انه تم قطع شوط في تنفيذ الاتفاق وجار تحقيق بقية الأشواط، للالتفات إلى المعركة الرئيسية في اليمن.

وأضاف بن دغر خلال المشاركة في جلسة البرلمان العربي الأولى لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، بمقر جامعة الدول العربية، إن حكومة بلاده الشرعية، لم تغلق يوماً باباً للحوار مع الحوثيين لوقف نزيف الدم وحفظ ما تبقى من قدرات في اليمن، من خلال المرجعيات الدولية والخليجية والوطنية المعروفة لحل الأزمة اليمنية.