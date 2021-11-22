محاكمة بديع ومحمود عزت و77 آخرين في «أحداث المنصة» بعد قليل

تنعقد الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ، بعد قليل، لنظر محاكمة محمد بديع، مرشد الإخوان، ومحمود عزت، القائم بأعمال المرشد، و77 متهمًا آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث المنصة» رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، المقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، والمقيدة أيضًا برقم 21 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا.

المتهمون في «أحداث المنصة»

يذكر أنّ المتهمين في القضية، هم: محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، محمود عزت، المرشد السري للجماعة، محمد البلتاجي، أسامة ياسين، صفوت حجازي، عمرو زكي، مصطفى عبدالخالق، عاصم عبدالماجد، علي رمضان، محمد جمعة، محمد عفيفي، داوود خيرت سليمان، حمادة البدري، وحمدي مرسي شمعة، وآخرين.

الاتهامات في القضية

ووجّهت النيابة عدة تهم في قضية «أحداث المنصة»، بينها تولي قيادة جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وإمداد الجماعة بمعونات مادية، كما دبر المتهمون وآخرون مجهولون، تجمهرا بغرض ارتكاب جرائم القتل العمد لتنفيذ غرضهم الإرهابي، وتهمة قتل شريف السباعي، ضابط شرطة تابع لقوة الإدارة العامة للأمن المركزي، وآخرين، في أحداث عنف الأزهر، وقاعة مؤتمرات مدينة نصر.

وقال ممثل النيابة العامة في القضية، إنّ محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، ومحمود عزت، القائم بأعمال المرشد، و77 متهمًا آخرين من قيادات وعناصر الجماعة الإرهابية، قادوا الجماعة بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بوحدة وسلامة الوطن.