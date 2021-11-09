السيسي: نواصل جهودنا في دعم القضية الفلسطينية وإطلاق عملية السلام

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه لا يفوته التأكيد على مواصلة الدولة المصرية لجهودها في دعم القضية الفلسطينية ذات الأولوية باعتبارها قضية العرب المركزية، وذلك بهدف تثبيت وقف إطلاق النار، وإطلاق جهود السلام مجددًا، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وحل الدولتين، بهدف إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

يجب إقامة دولة مستقلة لفلسطين على خطوط الرابع من يونيو 1967

وأضاف السيسي، خلال كلمة عبر الفيديو كونفرانس لرؤساء أجهزة «المنتدى العربي الاستخباري»، وذلك في إطار أعمال الاجتماع الاستثنائي للمنتدى، الذي يعقد حاليا بالقاهرة، أنه يجب إقامة دولة مستقلة لفلسطين، على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، فضلًا عن استمرار جهودنا في التقريب بين الأشقاء الفلسطينيين، لإتمام المصالحة فيما بينهم، صونًا لقدرة الشعب الفلسطيني، على استعادة حقوقه عبر وحدته وتضامنه.