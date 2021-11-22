«الصحة» تحسم الجدل بشأن تطعيم الجرعة الثالثة من لقاح كورونا للمواطنين

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن فعاليات التطعيم بلقاح كورونا مستمرة، رغم تقلبات الطقس التي تشدها العديد من المحافظات في مختلف أنحاء الجمهورية، لافتا إلى تطعيم الفئات العمرية المحددة التي يمكن لها الحصول على اللقاح، مشيرا إلى أن الوزارة وفرت جميع اللقاحات التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية لحماية المواطنين من الوباء.

تطعيم المواطنين بالجرعتين

وأضاف عبدالغفار في تصريحات لـ«الوطن»، أن معظم اللقاحات التي توفرها الوزارة عبارة عن جرعتين، تفصل بينهما مدة زمنية وفقا لكل لقاح، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف تطعيم 40% من إجمالي عدد السكان بالجرعتين الذين يحق لهم الحصول على اللقاح خلال الأسابيع المقبلة وقبل نهاية العام الجاري.

الجرعة الثالثة لن تتم إلا بعد تطعيم كافة الفئات

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنه من الصعب الآن إعطاء جرعة ثالثة «معززة»، لبعض الفئات العمرية المختلفة أو بعض المواطنين الذين حصلوا على اللقاح منذ عدة أشهر، مؤكدا أن الجرعة المعززة لن يتم الحصول عليها إلا بعد تطعيم كافة الفئات التي يحق لها الحصول على اللقاح، ومن ثم يبدأ التفكير بعدها في تلقي الجرعة المعززة وفقا للدراسات والتوصيات العملية.

الدول التي بدأت بتطعيم الجرعة الثالثة لديها مخزون من اللقاحات

وأشار «عبدالغفار»، إلى أن هناك العديد من الدول بدأت في تطعيم الجرعة الثالثة من اللقاحات وفقا لتوصيات الشركة المصنعة للقاحات أو بعد موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية التي سمحت بتطعيم بعض الفئات بالجرعة الثالثة مثل كبار السن أو العاملين في الخطوط الأمامية للتصدي لفيروس كورونا، لافتا إلى أن الدول التي بدأت تطعيم الجرعة الثالثة لديها مخزون استراتيجي من اللقاحات يغطي عدد سكانها.

فاعلية جميع اللقاحات التي توفرها وزارة الصحة

وأكد «عبدالغفار»، أن جميع اللقاحات ذات فاعلية، ولكن بنسب مختلفة، وجميعها تعمل على الوقاية من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، ولكنها لا تمنع الإصابة، مشيرا إلى أن جميع اللقاحات تتشابه في الأعراض الجانبية، وتتمثل في «ارتفاع في درجة الحرارة، تورم مكان الحقن، إرهاق، ألم في المفاصل والعضلات».