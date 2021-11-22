الصحة تحذر من خطورة الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية

نشرت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي على «الفيس بوك» منشورا توضح فيه للمواطنين خطورة مقاومة المضادات الحيوية والاستخدام المفرط الذي يمكن أن تسببه الميكروبات الناتجة عن مقاومة المضادات الحيوية، موجهة العديد من النصائح للمواطنين من الخطر الناتج عن هذه الأدوية التي يمكن أن تسبب بعض الأمراض يصعب علاجها.

حرص الصحة على توعية المواطنين لكيفية الاستخدام الأمثل للأدوية

ويأتي دور الوزارة في توجيه النصائح وحدث المواطنين على الالتزام بكل النصائح المختلفة التي يمكن أن تساعد المواطنين على تجنب الإصابة بمثل هذه الأمراض أو توعية المواطنين نحو مخاطر الأمراض المزمنة وتشجيعهم على تغيير سلوكهم وطرق تعاملهم مع استخدام الأدوية أو أسلوب العلاج من بعض الأمراض ويأتي ذلك ضمن خطة الوزارة وتحقيقا لمبادئ ورؤية مصر المستدامة 2030.

نصائح الصحة للاستخدام الأمثل للأدوية الحيوية المضادة

وكشفت وزارة الصحة عن نصائحها للمواطنين نحو التعامل مع الأعراض الناتجة عن المضادات الحيوية، وتوجيه طرق التعامل مع هذه الأعراض، من خلال بعض الأعراض الجانبية عند الاستخدام السئ لها وتمثلت نصائح الصحة في:

- عدم استعمال المضادات الحيوية، إلا عندما يصفها طبيب مختص.

- إكمال العلاج حسب توجيهات الطبيب حتى إذا شعرت بتحسن.

- عدم تبادل المضادات الحيوية مع الغير.

- عدم استعمال ما تبقى من مضادات حيوية بعد انتهاء الوصفة الطبية.

مفهوم مقاومة المضادات الحيوية

وأوضحت الصحة، مفهوم مقاومة المضادات الحيوية بأنها تحدث عند مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية فيحدث تطور للميكروبات من أجل مقاومة تأثير المضاد الحيوي، وبالتالي لا يستطيع المضاد الحيوي القضاء عليها، ​ويزداد ظهور مقاومة المضادات الحيوية وانتشارها في الحالات التي تستخدمها دون وصفة طبية للاستعمال البشري أو الحيواني، ويمكن للميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية أن تنتشر بسرعة، في مرافق الرعاية الصحية والمجتمعات وحول العالم. ​