سمير كمونة: رمضان صبحي يعاني من مشكلة ذهنية
كتب:
محمد سعيد
09:27 ص | الإثنين 22 نوفمبر 2021
رمضان صبحي
علّق سمير كمونة، نجم الأهلي السابق ومنتخب مصر، على اختيارات كارلوس كيروش، المدير الفني للفراعنة في المعسكرات الماضية.
وقال كمونة، في تصريحات لبرنامج «بوكس تو بوكس» عبر فضائية ETC: «عدم انضمام كناريا لمعسكر منتخب العرب رغم انضمامه لآخر معسكر، كان اختبارا تحسبًا لأي ظروف، ربما تكون رؤية المساعد».
وأضاف: «كيروش قد يكون مستمعا جيدا للمساعدين، ولكن الرأي الأخير يعود له في النهاية، يختار المستوى الأفضل للاعب من الناحية الفنية والبدنية قبل النظر لأي شيء آخر».
وتابع: «يجب أن يستفيق رمضان صبحي من غفوته، منذ انضمامه إلى بيراميدز وهو غائب ذهنيًا يعاني من مشكلة ذهنية، رغم أنه لاعب فذ».
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