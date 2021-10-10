وليد سليمان: رمضان صبحي رصيده خلص في الأهلي.. «لو استمر كان هيبقى أسطورة»

قال وليد سليمان جناح الأهلي، إنه حزن بسبب مغادرة رمضان صبحي الفريق إلى ناديه الجديد بيراميدز، موضحًا: «ربنا يوفقه، زعلت لما مشي، مش هو اللي يعمل كده، لأنه متربي في النادي وعنده غيره طبيعية، بس ممكن يكون خانه التفكير والتركيز».

زعلت إن رمضان مشي.. الأهلي عمل كل حاجة عشانه

وأضاف «سليمان»، خلال استضافته ببرنامج «مساء dmc»، مساء اليوم، على شاشة dmc، من تقديم الإعلامية إنجي القاضي: «بالنسبة لمصطلح الطموح، هو أدرى بمسؤولياته واحتياجاته، لكن أنا زعلت إنه يمشي، ومعرفش سبب رحيله، وللأمانة النادي الأهلي عمل كل حاجة عشان رمضان، وكان يستعد إنه يحطه في حتة تانية خالص، وكان هيبقى أسطورة في النادي مع حسام غالي».

بيراميدز مش الأهلي

وتابع: «رمضان مش هيوصل للحتة دي مع بيراميدز، لأن بيراميدز مش الأهلي، الناس كلها لازم تتعلم من الأهلي، كنت أتمنى إنه يكمل في النادي الأهلي، رصيده خلص من النادي، ولو رجع مش هيبقى له رصيد في الفريق، كان هيبقى في حتة تانية خالص».

وأشاد وليد سليمان، بعبدالله السعيد صانع ألعاب بيراميدز، قائلًا، إنه لاعب رائع، ولو بقى في الأهلي وانضم إلى نادي المائة من خلاله، لتغير الأمر كثيرًا عما حدث في بيراميدز: "يستاهل كل خير، وهو بني أدم كويس ومتربي ومحترم»

كما انتقد وليد سيمان، شوقي السعيد مدافع الزمالك، قائلًا: «مينفعش ألعب على وتر الجمهور وأضايق جمهور عشان جمهور، مينفعش تعمل الشغل ده، لأنك لك تاريخك وخلي صورتك كويسة».

وليد سليمان يدعم كارلوس كيروش

وأكد دعمه لكارلوس كيروش المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، إذ من المقرر أن يلتقي الفريق نظيره الليبي غدا، ضمن منافسات قارة أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم: «لازم كلنا نساند المنتخب والجهاز الفني، وإن شاء الله نكسب، وحاسس إنه ممكن يبدأ بأحمد فتحي بدل أكرم، وطارق حامد مع النني أو السولية».

النجيل الصناعي

وحول ملعب مباراة غدا، قال وليد سليمان: «النجيل الصناعي ملعب مؤذي، وعانيت منه، ومعايا شهادة إني ملعبش على نجيل صناعي، لأني عملت أكثر من عملية، والملعب هيتعب المنتخب بكرة، ربنا يوفقهم».