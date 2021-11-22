أسعار الأسمنت تتراجع 10 جنيهات في الأسواق

سجّلت أسعار الأسمنت المسلح اليوم الاثنين 22 نوفمبر 2021، تراجعا بقيمة تراوحت بين 5 و10 جنيهات، في كافة أسواق المحافظات عقب استقرار دام لنحو أسبوعين، فيما حافظت باقي الأنواع على استقرارها.

وأرجع مدحت استطفنانوس رئيس شعبة الأسمنت بغرفة باتحاد الصناعات، أسباب تراجع سعر الأسمنت إلى آلية العرض والطلب.

وقال «استطفنانوس»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هناك هدوءًا في الطلب على شراء سلعة الأسمنت بسبب موسم الشتاء الذي يتراجع فيه الطلب على مواد البناء بالمقارنة بفصل الصيف الذي تنتعش فيه عملية الإعمار.

أسعار الأسمنت المسلح اليوم

وسجّلت أسعار الأسمنت المسلح، تراجعا بقيمة تتراوح مابين 5 إلى 10 جنيهات، اليوم الاثنين 22 نوفمبر في الأسواق، على النحو التالي:

- أسمنت المسلح يباع بسعر 1105 جنيهات.

- أسمنت النصر يباع بسعر 1060 جنيهًا.

- أسمنت وداي النيل يباع بسعر 1040 جنيهًا.

- أسمنت لافارج المخصوص يباع بسعر 1070 جنيهًا.

- أسمنت وداى النيل سجل نحو 1040 جنيها.

- أسمنت المخصوص يباع بسعر 1070 جنيها.

ـ أسمنت حلوان يباع بسعر 1070 جنيها.

أسعار الأسمنت الأبيض

واصل سعر الأسمنت الأبيض الاستقرار اليوم الاثنين 22 نوفمبر 2021، على النحو التالي:

- الأسمنت الأبيض «العادة» يباع بسعر 2500 جنيه.

- أسمنت سوبر سيناء يباع بسعر 2450 جنيهًا.

- أسمنت «سوبر رويال» يباع بسعر 2380 جنيهًا.

- أسمنت «رويال العادة» يباع بسعر 2430 جنيهًا.

- أسمنت الواحة الأبيض يباع بسعر 2420 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المخلوط:

كما شهدت أيضًا أسعار الأسمنت المخلوط، استقرارًا في كافة أسواق المحافظات، كالتالي:

- أسمنت أسيوط «إيه وان» يباع بسعر 810 جنيهات.

- أسمنت الواحة يباع بسعر 820 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المقاوم

سجّل الأسمنت المقاوم، اليوم الاثنين 22 نوفمبر، استقرارًا سعريًا في المحافظات، وجاءت أسعاره كما يلي:

- مقاوم المسلح يباع بسعر 1130 جنيهًا.

- أسيك سي وتر يباع بسعر 1070 جنيهًا.

- أسمنت قاهر البحار يباع بسعر 1130 جنيهًا.

- أسمنت السويس «سي وتر» يباع بسعر 1120 جنيهًا.

- أسمنت السهم يباع بسعر 1070جنيهًا.