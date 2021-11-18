أسعار الأسمنت اليوم الخميس الموافق 18-11-2021

سجّلت أسعار الأسمنت اليوم الخميس 17 نوفمبر، ثباتًا في كافة أسواق المحافظات طوال هذا الأسبوع، وسط ترقب الأسواق لأسعار جديدة بداية الأسبوع المقبل، وأرجع محمود مخيمر رئيس شعبة الأسمنت بغرفة الإسكندرية، أن ثبات سعر الأسمنت جاء بسبب آلية العرض والطلب، مستبعدًا مغالاة شركات الأسمنت في الأسعار.

وقال مخيمر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه بالرغم من ثبات سعر الأسمنت إلا أن هناك هدوء في الطلب بسبب موسم الشتاء الذي يتراجع الطلب على مواد البناء بالمقارنة بفصل الصيف.

أسعار الأسمنت المسلح اليوم

سجّلت أسعار الأسمنت المسلح استقرارًا اليوم الخميس 18 نوفمبر في الأسواق.

- أسمنت المسلح يباع بسعر 1110 جنيهات.

- أسمنت النصر يباع بسعر 1060 جنيهًا.

- أسمنت وداي النيل يباع بسعر 1040 جنيهًا.

- أسمنت لافارج المخصوص يباع بسعر 1070 جنيهًا.

أسعار الأسمنت الأبيض

واصل سعر الأسمنت الأبيض الاستقرار ليوم الخميس 18 نوفمبر:

- الأسمنت الأبيض «العادة» يباع بسعر 2500 جنيه.

- أسمنت سوبر سيناء يباع بسعر 2450 جنيهًا.

- أسمنت «سوبر رويال» يباع بسعر 2380 جنيهًا.

- أسمنت «رويال العادة» يباع بسعر 2430 جنيهًا.

- أسمنت الواحة الأبيض يباع بسعر 2420 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المخلوط

واصل سعر الأسمنت المخلوط الاستقرار في كل الأسواق كالتالي:

- أسمنت أسيوط «إيه وان» يباع بسعر 810 جنيهات.

- أسمنت الواحة يباع بسعر 820 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المقاوم

سجّل الأسمنت المقاوم، اليوم الخميس 18 نوفمبر، استقرارًا سعريًا في المحافظات، وجاءت أسعاره كما يلي:

- مقاوم المسلح يباع بسعر 1130 جنيهًا.

- أسيك سي وتر يباع بسعر 1070 جنيهًا.

- أسمنت قاهر البحار يباع بسعر 1130 جنيهًا.

- أسمنت السويس «سي وتر» يباع بسعر 1120 جنيهًا.

- أسمنت السهم يباع بسعر 1070جنيهًا.