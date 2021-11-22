استقرار أسعار حديد التسليح محليًا.. و«عز» بـ15600 جنيه

واصلت أسعار حديد التسليح استقرارها، للشهر الثاني على التوالي، دون أي زيادة في كل الأسواق محليًا.

وفي إطار الخدمات اليومية والمختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها، نستعرض سعر حديد التسليح اليوم الاثنين 22 نوفمبر 2021، في مصر وعالميا، على النحو التالي:

أسعار حديد التسليح

- يباع حديد عز بسعر 15600 جنيه.

- يباع حديد بشاي بسعر 15400 جنيه.

- يباع حديد عطية بسعر 15100 جنيه.

- يباع حديد سرحان بـ15100 جنيه.

- يباع حديد المراكبي بسعر 15100 جنيه.

- يباع حديد المصريين بسعر 15300 جنيه.

- يباع حديد الكومى بسعر 15100 جنيه.

- يباع حديد المعادي بسعر 15100 جنيه.

- حديد المعادى 15100 جنيه.

أسعار المادة الخام لحديد التسليح عالميا

تراجعت أسعار المواد الخام لحديد التسليح، اليوم الاثنين 22 نوفمبر 2021، على النحو التالي:

- يباع سعر خام الحديد بنحو 91.25 دولار.

- فحم الكوك يباع بسعر 375 دولارًا.

- خردة الصلب تباع بسعر 495 دولارًا.

- البليت بسعر 660 دولارًا.

- لفائف الأسلاك بسعر 760 دولارًا.

- المسطحات تباع بسعر 970 دولار.

من جانبه، قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أي تراجع في الأسعار العالمية للخامات ينعكس إيجابيًا على السوق المحلي، مشيرًا إلى أن هناك توقعات تشير إلى هدوء في سوق حديد التسليح، وعدم ارتفاعها إلى أرقام قياسية؛ لعدم تقبل الأسواق، أي زيادات جديدة.

قرار «جامع» لصالح المستهلك

يشار إلى أن نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أصدرَت قرارًا بإيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019، منذ عدة أيام، بفرض تدابير وقائية على واردات البليت، وحديد التسليح، ويبدأ العمل بهذين القرارين اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشرهما بالوقائع المصرية، وهو ما يخلق منافسة قوية سعرية في سوق الحديد لصالح المستهلك، الذي عانى من الارتفاعات المستمرة لحديد التسليح، خلال الربع الأخير من العام الجاري.