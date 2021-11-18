استقرار أسعار حديد التسليح اليوم الخميس وعز بـ 15600جنيه

واصلت أسعار حديد التسليح استقرارها، اليوم الخميس 18 نوفمبر 2021، ولمدة 38 يومًا دون أي زيادة في كل الأسواق محليًا، وفي إطار الخدمات اليومية والمختلفة التي تقدمها جريدة «الوطن» لقرائها، نستعرض سعر حديد التسليح في مصر وعالميا، وذلك اليوم الخميس الموافق 18 نوفمبر كما يلي:

أسعار حديد التسليح

سجّلت أسعار حديد التسليح، استقرارًا سعريًا، اليوم الخميس 18 نوفمبر في مصر.

- يباع حديد عز بسعر 15600 جنيه.

- يباع حديد بشاي بسعر 15400 جنيه.

- يباع حديد عطية بسعر 15100 جنيه.

- يباع حديد سرحان 15100 جنيه.

- يباع حديد المراكبي بسعر 15100 جنيه.

- يباع حديد المصريين بسعر 15300 جنيه.

- يباع حديد الكومى بسعر 15100 جنيه.

- يباع حديد المعادي بسعر 15100 جنيه.

- حديد المعادى 15100جنيه.

أسعار المادة الخام لحديد التسليح عالميا واصلت تراجعها أسعار مواد الخام لحديد التسليح عالميا اليوم الخميس 18 نوفمبر.

- يباع سعر خام الحديد 89.5 دولار.

- فحم الكوك يباع بسعر 375 دولارًا.

- خردة الصلب تباع بسعر 498 دولارًا.

- البليت بسعر 660 دولارًا.

- لفائف الأسلاك بسعر 760 دولارًا.

- المسطحات تباع بسعر 800 دولار.

أرباح مرتفعة لمنتجى حديد التسليح

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة حديد عز، خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، التحول من الخسائر إلى الربحية على أساس سنوي.

شعبة مواد البناء بالغرف التجارية

وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّ أي تراجع في الأسعار العالمية للخامات ينعكس إيجابيًا على السوق المحلي، متابعًا أن تراجع اليوم جاء في البليت والمسطحات واللفائف.

وفى سياق متصل أوضح أن هناك توقعات تشير إلى هدوء في سوق حديد التسليح وعدم ارتفاعاتها إلى أرقام قياسية لعدم تقبل الأسواق لزيادات جديدة.

قرار جامع لصالح المستهلك

ويشار إلى أن نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أصدرَت قرارًا بإيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية على واردات البليت، وحديد التسليح، ويبدأ العمل بهذين القرارين اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشرهما بالوقائع المصرية وهو ما يخلق منافسة قوية سعرية في سوق الحديد لصالح المستهلك.