«التصديري للصناعات الغذائية» يشارك في المهرجان الدولي للتمور بالأردن

يشارك المجلس التصديري للصناعات الغذائية في فعاليات المهرجان الدولي الثالث للتمور الأردنية، المقام تحت رعاية الملك عبد الله الثاني ملك الأردن، خلال الفترة من 21 – 23 نوفمبر 2021 في العاصمة عمان، وبدعم من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شئون الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبإشراف جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي.

مصر أكبر منتج في العالم للتمور

وتأتي مشاركة المجلس بالتعاون مع مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي بوزارة التجارة والصناعة، من خلال جناح لعرض عدد من منتجات الشركات المصرية في مجال التمور ومصنعاتها وتعريف الزائرين بالإمكانيات الكبيرة لقطاع التمور المصرية، كون مصر أكبر منتج في العالم للتمور بجانب الجهود الكبيرة المبذولة حاليا في مصر؛ للتوسع في زراعة الأصناف العالمية والاقتصادية من التمور؛ بهدف زيادة حصة الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

تعظيم القيمة المضافة للتمور

وبحسب بيان صادر عن المجلس اليوم الاثنين، يشارك المجلس أيضًا في الندوات العلمية التي تقام اليوم 22 نوفمبر 2021 على هامش المهرجان بمحاضرة بعنوان «الأسواق العالمية الواعدة للتمور»، يقدمها المهندس تميم الضوى نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، بجانب مشاركة الدكتور أمجد القاضي مدير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية بمحاضرة بعنوان «تعظيم القيمة المضافة للتمور» ممثلين عن مصر ضمن كوكبة من علماء التمور والنخيل بالوطن العربي في الندوات العلمية للمهرجان.

افتتح المهرجان المهندس خالد حنيفات وزير الزراعة الأردني، والسفير أحمد البلوشي سفير الإمارات العربية المتحدة لدى الأردن، والدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، والمهندس أنور حداد رئيس جمعية التمور الأردنية.

وشارك في الافتتاح من الجانب المصري اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والسفير مجدي الدريني نائب رئيس البعثة لسفارة مصر في عمان، وأحمد رضا معاون الوزير لشؤون الصناعة والمشرف على المراكز التكنولوجية بوزارة التجارة والصناعة، والمستشار التجاري منى عبود رئيس المكتب التجاري المصري في الأردن.